Ülkeye yasa dışı yollardan geçiş yapmak suçuyla yargılanacak

Bir polis mensubunun ağır yaralandığı olayla ilgili aranan ve Kırklar’da yakalanan zanlı Gökhan Takımcılar ile birlikte Kıbrıs’ın kuzeyine gayri yasal yolla geçiş yaptığı belirlenen zanlı A.A.C. de bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Muhammet Göztaş, olguları aktardı. Polis, zanlı A.A.C.’nin birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek, Yetkili makamdan izinsiz ülkeye geçiş yapmak suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, zanlı A.A.C.’nin, 29 Ağustos tarihinde saat 18.30 sıralarında Katle teşebbüs ve birçok hırsızlık suçlarından aranan zanlı Gökhan Takımcılar ile birlikte kendisine ait araçla Kıbrıs’ın güneyinden Beyarmudu’ndan gayri yasal olarak kuzeye geçiş yaptıklarını belirtti. Polis, zanlının Vadili’de tutuklandığını ve zanlıya ait araçta yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri ve 3 gr ağırlığında metanfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu anlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, suçların ciddiyetine vurgu yapıp, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.