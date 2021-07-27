Ülkeye yasa dışı girmek isterken yakalandılar

Türkiye’den Kıbrıs’ın güneyine yasa dışı yollardan giriş yapıp 4 yıl sonra askeri yasak bölgeyi ihlal ederek kuzeye giriş yapmak istedikleri sırada yakalanan iki zanlı tutuklandı. Polis, zanlıların 4 yıl önce Türkiye’den Kıbrıs’ın güneyine tekne ile gittikleri ve bu süreçte çeşitli inşaatlarda çalıştıklarını anlattı.

Zanlılar K.A.H.K. ve F.A. A. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, olguları aktardı. Polis, 23 temmuz tarihinde Kıbrıs’ın güneyinden gelen zanlılar K.A.H.K. ve F.A.A.’nın askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye gizlice giriş yapmak isterken görevli iki askere suçüstü yakalandıklarını belirtti.

Polis, yürütülen tahkikatta iki zanlının 4 yıl önce Türkiye’den Kıbrıs’ın güneyine tekne ile gittikleri ve bu süreçte çeşitli inşaatlarda çalıştıklarını anlattı. Polis, tahkikatın tamamlandığını zanlıların Suriye vatandaşı olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile 24 günü aşmamak koşulu ile hükümsüz tutuklu yargılanmalarına emir verdi.