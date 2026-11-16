Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası'nın 16-22 Kasım Diş Hekimliği Haftası etkinlikleri, basın toplantısıyla başladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde (KTTB) gerçekleşen basın toplantısında, KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan, Kıbrıs Türk Tabipler Odası (KTTO) Başkanı Erol Barçın ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Turhan Ulutekin konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası 16-22 Kasım Diş Hekimliği Haftası kapsamında, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası yarın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret edecek.

Hafta kapsamında ayrıca, 21 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da KTTB Konferans Salonu’nda, Doç. Dr. Seda Ataol ve Doç Dr. Mert Ataol “Klinikte Başarıyı Artıran Detaylar” konulu konferans verecek; saat 19.30’da ise Mod Cafe’de gala gecesi düzenlenecek.

Meslek örgütleri, hafta çerçevesinde sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğini ve toplumun nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Dalkan: “Ülkemizde ağız ve diş sağlığı, sağlık politikalarının içerisinde hak ettiği yeri henüz bulamadı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, sağlıkta yeni dönemdeki taleplerini içeren deklarasyon hazırladıklarını ve taleplerden birinin de, Lefkoşa, Girne ile Mağusa’da bölgesel ihtiyaçlara ve nüfus yoğunluğuna göre modern, donanımlı ve erişilebilir Kamusal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri kurulması olduğunu açıkladı.

Sağlık ocaklarında diş hekimliği üniteleri oluşturulması ve koruyucu ağız sağlığı programlarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Dalkan, ağız ve diş sağlığının genel sağlık politikaları içinde hak ettiği yeri bulamadığını belirtti.

Seçim öncesinde hazırlanan siyasi parti programlarında kamusal diş hekimliğinin geliştirilmesine yönelik politikaların eksik olduğunu ifade eden Dalkan, tıp ile diş hekimliği fakülte ve öğrenci sayılarındaki “kontrolsüz artışın” eğitimin kalitesini düşürdüğünü, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nun (YÖDAK) “yeterli ve etkili” denetim sağlayamadığını da söyledi.

Klinik uygulama, hasta başında eğitim, yeterli hasta çeşitliliği ve deneyimli öğretim üyesi eksikliği bulunduğunu ifade eden Dalkan, şu anda eğitim gören yaklaşık 330 KKTC vatandaşı diş hekimliği öğrencisi olduğuna işaret ederek, bunu gelecekteki istihdam sorunları açısından "korkutucu bir gösterge" olarak değerlendirdi.

Dalkan, ailelere, çocuklarının eğitim alacağı fakültelerin niteliğini ve mezuniyet sonrası iş olanaklarını sorgulamalarını; siyasi partilere de, kamusal ağız ve diş sağlığını seçim programlarına dahil etmeleri, kamu ağız ve diş sağlığı merkezlerinin kurulmasını somut bir hedef olarak ortaya koymaları, diş hekimliği eğitiminde kalite ve denetimi güvence altına almaları yönünde çağrıda bulundu.

Barçın: “Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır”

Kıbrıs Türk Tabipler Odası Başkanı Erol Barçın da, ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve toplum sağlığı açısından vazgeçilmez bir rol oynadığını vurguladı.

Kamu sağlık hizmetlerinde kapasite ve altyapı yetersizlikleri olduğunu ifade eden Barçın, koruyucu diş hekimliği uygulamalarının yeterince yaygınlaştırılamadığını, hizmete erişimde zorluklar yaşandığını ve artan sağlık maliyetleri gibi sorunlar olduğunu söyledi.

Özellikle çocukların ağız ve diş sağlığının korunması, okul çağından itibaren düzenli tarama ve koruyucu uygulamaların bir devlet politikası haline gelmesi gerektiğini belirten Barçın, "Ağız ve diş sağlığı bir lüks değil, temel bir sağlık hakkıdır. Bu hizmetlere erişim kişinin ekonomik gücüne bağlı olmamalıdır." dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde diş hekimi sayısındaki “hızlı ve plansız” artışın, eğitim kalitesi ve mezuniyet sonrası yeterlilikler açısından ele alınması gereken bir konu olduğunu kaydeden Barçın, insan gücünün ülkenin nüfusuna, sağlık ihtiyaçlarına ve hizmet kapasitesine uygun planlanması gerektiği de söyledi.

Ulutekin: “Diş hekimliğinin geleceğine ilişkin kararlar, diş hekimlerinin iradesinden bağımsız şekillendirilmemelidir”

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Turhan Ulutekin ise, diş hekimliği eğitim ve mesleğinin tarihçesine değinerek, diş hekimliği konusunda, “plansız açılan fakülteler, kontrolsüz artırılan kontenjanlar, yetersiz denetimler ve giderek büyüyen istihdam sorunlarının” tartışıldığını ifade etti.

Genç diş hekimlerinin kliniklerini kapatmak zorunda kalmalarının bu sorunların birer gerçeğe dönüştüğünün kanıtı olduğunu söyleyen Ulutekin, yükseköğretimde planlama ve denetimden sorumlu kurumların görevlerini yerine getirmediğini, meslek örgütlerinin birikiminden yararlanılmadığını ve kararların mesleğin gerçeklerinden bağımsız şekillendirildiğini ifade etti.

Kamusal ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde yetersizlikler olduğunu da kaydeden Ulutekin, mesleğin “artan ticarileşme baskısı altında kaldığını” da söyledi.

“Diş hekimliğinin geleceğine ilişkin kararlar, mesleğin gerçeklerini bilen ve sorumluluğunu taşıyan diş hekimlerinin iradesinden bağımsız şekillendirilmemelidir.” diyen Ulutekin, fakültelerin denetlenmesi, kontenjanların merkezi sınavla belirlenmesi, kamusal hizmetlerin güçlendirilmesi ve koruyucu diş hekimliğinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Haber: Dervişe Çobancık-Fotoğraf: Erol Uysal (TAK)