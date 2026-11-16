Karayolları Dairesi, Değirmenlik-Girne-Esentepe güzergahındaki çalışmaların cuma gününe uzatıldığını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.