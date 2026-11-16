Değirmenlik-Girne-Esentepe güzergahındaki çalışmalar cuma gününe kadar uzatıldı
Karayolları Dairesi, Değirmenlik-Girne-Esentepe güzergahındaki çalışmaların cuma gününe uzatıldığını duyurdu.
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Karayolları Dairesi, Değirmenlik-Girne-Esentepe güzergahındaki çalışmaların cuma gününe uzatıldığını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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