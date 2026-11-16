Polis Genel Müdürlüğü (PGM), havaların soğumasıyla birlikte ev ve iş yerlerinde kullanılan elektrikli ve gazlı ısıtıcılar, odun sobaları ve şöminelerin neden olabileceği yangın risklerine karşı vatandaşları uyardı.

PGM Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, ısıtıcıların yakınında kolay alev alabilecek eşya ve malzemelerin bulundurulmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, uykuya geçmeden önce elektrikli ve gazlı ısıtıcıların mutlaka kapatılması, soba ve şöminelerdeki ateşin ise tamamen söndürülmesi gerektiği belirtildi.

Odun sobası ve şöminelerin tutuşturulması sırasında benzin, tiner veya mazot gibi yanıcı ve parlayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, şömine ve odun sobalarından çıkabilecek kıvılcımlara karşı da gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının önemine dikkat çekildi.

PGM Basın Subaylığı, vatandaşlara “Unutmayın! Küçük bir ihmal, büyük yangına neden olabilir” mesajını vererek, yangın ihbarları için 199 İtfaiye İhbar Hattı'nın aranabileceğini hatırlattı.