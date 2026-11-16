TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, hükümetin bakanlık tercihlerine sert eleştiriler yönelterek, liyakat ve uzmanlık esasına dayalı teknokrat kabine çağrısında bulundu. Ekinci, “Toplum, hükümetten kimi göndereceğine çoktan karar verdi. Şimdi kimi göreve getireceğimizi konuşmamız lazım” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki yönetim anlayışını ve bakanlık görevlerine yapılan siyasi tercihleri eleştirdi.

Ulaştırma ve Maliye bakanlıkları üzerinden liyakat tartışmasını gündeme taşıyan Ekinci, kamu yönetiminde uzmanlık, deneyim ve hesap verebilirliğin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Bakanlıkların başına alanında yetkin ve kurum yönetme deneyimine sahip kişilerin getirilmesini savunan Ekinci, teknokrat kabine önerisini yineleyerek yeni siyaset anlayışının temelinde liyakat ve siyasi sorumluluğun bulunması gerektiğini belirtti.

Ekinci’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Ulaştırma’da ilahiyatçı, Maliye’de doktor... Daha iyisini talep etmek için neyi bekliyoruz?

Toplum, hükümetten kimi göndereceğine çoktan karar verdi. Şimdi kimi göreve getireceğimizi konuşmamız lazım.

Yollarda can veriyoruz. Ulaştırma’yı bir ilahiyatçıya emanet ederken soralım: Bu kişinin ulaşım planlamasında ve yol güvenliğinde ne tecrübesi var?

Kamu maliyesi borç yükü altında eziliyor, üretimi nasıl büyüteceğimizi konuşamıyoruz. Maliye’yi bir doktora emanet ederken de soralım: Hangi bütçeyi yönetmiş? Borcu azaltmak, üretime kaynak açmak için planı ne?

Bu soruları görevi verirken sormazsak, işler kötüye gittiğinde kimden, neyin hesabını soracağız?

Ben teknokrat kabineyi bu yüzden ısrarla savunuyorum. Bakanlıkların başına alanını bilen, kurum yönetmiş insanlar gelsin. Hangi sorunu, ne zamana kadar çözeceklerini açıklasınlar. Sonra da Meclis’in önüne çıkıp verdikleri sözün hesabını versinler. O kişiyi göreve getiren siyasetçi de yaptığı tercihin sorumluluğunu üstlensin.

Kurmak istediğimiz iyi geleceği bu dönemde göstere göstere anlatacağız. Benim savunduğum yeni siyaset anlayışı tam burada başlıyor. Bir bakanın adı açıklandığında toplum, o göreve hangi yetkinliğiyle geldiğini ve toplumun hangi sorununu çözmek için orada olduğunu bilmeli.”