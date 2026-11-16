Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, 2026-2027 güz dönemi geç burs müracaatlarının başladığını duyurdu.

Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin, bugün ve yarın https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak başvuru yapılabileceğini kaydetti.

Başvuru yapacak öğrencilerin, https://yobis.mebnet.net adresindeki bilgilerini ve talep edilen belgeleri sistemlerine yükleyerek, burs başvurularını tamamlamaları gerektiğini belirten Çelebi, öğrencilerin burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceğini ifade etti.

Çelebi, 2026-2027 güz döneminde açılan burs başvuru tarihlerinde burs başvurusu yapan öğrencilerin, geç burs başvurusunda herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını kaydetti.