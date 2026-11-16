Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Polatpaşa İlkokulu’nda yaşanan sorun nedeniyle bir sınıfın öğrencilerinin bir haftadır eğitimden uzak kaldığını belirterek, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na sorumluluk almadığı için tepki gösterdi.

Maviş, okullarda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik şiddet davranışlarının arttığını, ancak Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğu öğretmenlere, okul yönetimlerine ve ailelere bıraktığını söyledi.

Polatpaşa İlkokulu’nda Bakanlığın gerekli tedbirleri almaması nedeniyle bir sınıfın öğrencilerinin bir haftadır eğitimden uzak kaldığını kaydeden Maviş, sorunun yeni haftaya da taşındığını belirtti.

Özel eğitim ihtiyacı, sosyal destek gereksinimi ve şiddet davranışının birbirinden farklı konular olduğuna dikkat çeken Maviş, “Her çocuğun ihtiyacı uzman değerlendirmesiyle belirlenmelidir” dedi. Değerlendirme, yönlendirme, müdahale ve takip mekanizmalarının işletilmemesi nedeniyle hem desteğe ihtiyaç duyan çocukların hem de diğer öğrencilerle öğretmenlerin yalnız bırakıldığını ifade etti.

Maviş, veli kabul etmediğinde öğrencinin PDRAŞ’ta değerlendirilmesinin dahi sağlanamadığını, uygun eğitim ortamına yönlendirme süreçlerinin sonuçsuz kaldığını belirterek, gölge öğretmen desteğinin de ailenin isteğine ve imkânlarına bırakıldığını kaydetti.

“Bakanlık ne gerekli destek personelini sağlamakta ne de önerilen tedbirlerin uygulanmasını güvence altına almaktadır” diyen Maviş, kamusal eğitimin velinin tercihine ve öğretmenin tek başına göstereceği çabaya bırakılamayacağını vurguladı.

“Düzenlemeyi bekleten Çavuşoğlu’dur”

Sendika ile birlikte hazırlanan ve tarafların sorumluluklarıyla bu sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları içeren okul-veli sözleşmesinin de yürürlüğe konulmadığını belirten Maviş, “Hazırlanan düzenlemeyi bekleten de okulları çözümsüz bırakan da Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’dur” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık cuma gününe kadar söz verdi, tutmadı”

Polatpaşa İlkokulu velilerinin çocuklarının güvenliğinden kaygı duyarak geçtiğimiz hafta boyunca çocuklarını okula göndermediğini belirten Maviş, KTÖS olarak çarşamba günü okulu ziyaret ederek tüm taraflarla görüştüklerini aktardı.

Aynı gün Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda gerekli destek ve düzenlemeler konusunda mutabakata varıldığını kaydeden Maviş, Bakanlığın süreci cuma gününe kadar tamamlama sözü verdiğini ancak bu sözün yerine getirilmediğini söyledi.

Maviş, “Ancak verilen söz tutulmamış, gerekli adımlar atılmamış ve sorun çözümsüz kalmıştır” diyerek, velilerden gerekli koşullar sağlanmadan, yalnızca sorunun çözüleceği sözüne güvenerek çocuklarını pazartesi günü okula göndermelerinin beklendiğini belirtti.

Velilerin bu nedenle yeni haftada da çocuklarını okula göndermeme kararı aldığını kaydeden Maviş, “Bir öğrencinin ihtiyaçlarına uygun destek ve müdahaleyi örgütleyemeyen bir eğitim sistemi, diğer çocukların da okuldan uzak kalmasına yol açmaktadır” dedi.

“Grev dahil tüm sendikal haklarımızı kullanacağız”

Bir haftalık eğitim kaybına rağmen sorunun hâlâ çözülememesinin Bakanlığın görevini yerine getirmemesinin en somut sonucu olduğunu ifade eden Maviş, hiçbir çocuğun destek ihtiyacının görmezden gelinemeyeceğini, diğer öğrencilerin güven içinde eğitim alma ve öğretmenlerin güvenli koşullarda çalışma haklarının da askıya alınamayacağını vurguladı.

“Gerekli uzmanı, personeli ve desteği sağlamadan sadece çocuğu bir sınıfa yerleştirmekle nitelikli kamusal eğitim verdiğinizi iddia edemezsiniz” diyen Maviş, Eğitim Bakanlığı’nı derhal sorumluluk almaya, verdiği sözleri yerine getirmeye ve güvenli eğitim koşullarını sağlamaya çağırdı.

KTÖS’ün öğrencilerin eğitim hakkını ve güvenliğini, öğretmenlerin ise çalışma koşullarını savunmaya devam edeceğini belirten Maviş, “Sorunun bir an önce çözülmemesi halinde grev dahil tüm sendikal haklarımızı kullanacağız” uyarısında bulundu.

Maviş, açıklamasını “Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu uzaktan seyretmek yerine görevini yapmalıdır” sözleriyle tamamladı.