Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyinde trafik kazaları can almaya devam ediyor. Yılın bitmesine yaklaşık iki ay kala 31 trafik kazasında 37 kişi yaşamını yitirirken, geçmiş yılların verileri de trafikte yaşanan can kayıplarının boyutunu gözler önüne seriyor.

Polis verilerine göre 2026 yılında trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükseldi.

Kıbrıs’ın güneyinde ise 24 Ağustos 2026 tarihli verilere göre 27 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, ülkede trafik güvenliğinin giderek kötüleştiğine dikkat çekerek, artan araç ve sürücü sayısı, denetim eksiklikleri ve yol altyapısındaki sorunların kazaları artırdığını belirtti. Trafikte kimsenin güvende olmadığını vurgulayan Mutluyakalı, 6 Aralık seçimleri öncesinde adaylara kalıcı çözümler üretme çağrısında bulundu.

Öte yandan verilere göre, ülkede 2011 yılından 12 Kasım 2026’ya kadar trafik kazalarında toplam 556 kişi hayatını kaybetti.

Kuzeyde 30 kazada 37 ölüm

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2026 yılı içerisinde meydana gelen 31 trafik kazası, 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

Poli Basın Subaylığı’ndan elde edilen bilgilere göre hayatını kaybedenlerin 3’ünün motosikletli olduğu öğrenildi. Yılın ilk üç ayında 8 olan can kaybı sayısı, 12 Kasım’a kadar olan sürede 29 kişi daha artarak 37’ye ulaştı.

2025 yılında da trafikte 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Güneyde 27 can kaybının 14’ü motosikletli

Kıbrıs’ın güneyinde yayımlanan trafik istatistikleri de ölümlü kazaların boyutunu ortaya koydu.

Kathimerini’nin 24 Ağustos 2026 tarihli haberine göre, yılın başından itibaren trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin 14’ünün motosikletli olduğu belirtildi.

Güneyde mart ayı sonuna kadar 11 ölümlü trafik kazası kayıtlara geçerken, yılın ilk beş ayında 17 kişi yaşamını yitirdi.

2025 yılının tamamında ise Kıbrıs’ın güneyinde 45 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

2024’te 50, 2025’te 42 kişi yaşamını yitirdi

Kıbrıs’ın kuzeyinde geçmiş yıllara ait veriler de trafik kazalarında yaşanan can kayıplarının yüksek seyrettiğini ortaya koyuyor.

2023 yılında 48, 2024 yılında 50, 2025 yılında ise 42 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Özellikle 2024 yılı, 50 can kaybıyla son yılların en yüksek ölüm sayısının kaydedildiği yıl oldu.

2026 yılında ise kasım ayı itibarıyla can kaybı 37’ye ulaşırken, bu sayı 2025 yılının tamamında kaydedilen 42 ölüme yaklaştı.

15 yılda 556 can kaybı

Öte yandan Kıbrıs’ın kuzeyinde 2011–2026 (12 Kasım’a kadar olan sürede) yılları arasında trafik kazalarında toplam 556 kişi yaşamını yitirdi.

2026 yılının ilk üç ayında 8 olan can kaybı sayısının kasım ayı itibarıyla 37’ye yükselmesiyle birlikte, 2011 yılından bu yana trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 556’ya ulaştı.

Son üç yılda ise 2023 yılında 48, 2024 yılında 50, 2025 yılında 42 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirirken, 2026 yılının henüz tamamlanmamasına rağmen can kaybı sayısı 37 olarak kayıtlara geçti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı:

“Ülkemiz trafiğinde başıboş bir görüntü hakim”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, ülkede trafik güvenliğinin giderek kötüleştiğine dikkat çekerek, kazaların önlenmesi için etkili ve kalıcı önlemlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Artan araç ve sürücü sayısı, ehliyet verme sistemindeki yetersizlikler, yabancı sürücülerin denetimindeki eksiklikler ve yol altyapısındaki sorunlara işaret eden Mutluyakalı, hız tespit kameralarıyla kaydedilen cezaların uzun süredir sürücülere ulaştırılmamasının da trafikteki denetimsizliği artırdığını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Mutluyakalı, söz konusu sorunların kaza istatistiklerine her geçen gün artan rakamlarla yansıdığını ifade ederek, “Trafik kazalarını önleme adına benimsenmiş bir planı hayata geçirmek için çok geç kalıyoruz” dedi.

“Bu yollarda kimse güvende değil”

Trafik kazalarının can kayıpları, ağır yaralanmalar ve maddi zararlarla neredeyse her aileyi etkilediğini vurgulayan Mutluyakalı, trafik güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenlerin yıllardır dile getirildiğini ancak atılan adımların kalıcı sonuç vermediğini söyledi.

Mutluyakalı, “Ne araç sürücüleri ne yolcular ne motosikletliler ne de bisiklet ve scooterliler bu yollarda güvendedir” ifadelerini kullanarak, ülkede insanların araçlarına bindiklerinde hedeflerine güvenle ulaşıp ulaşamayacaklarını bilemeden, stres içinde yolculuk yaptıklarını belirtti.

“Adaylardan güvenli trafik için proje ve kalıcı çözüm sözü istiyoruz”

6 Aralık’ta gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimler öncesinde adaylara çağrıda bulunan Mutluyakalı, iktidara, belediye başkanlıklarına ve diğer makamlara aday olan herkesin güvenli trafik için projeler üretmesi gerektiğini vurguladı.

Adayların trafik kazalarına karşı etkili ve kalıcı önlemler alınacağı yönünde kamuoyuna söz vermesini isteyen Mutluyakalı, yolların iyileştirilmesi, trafik levhaları ve işaretlerindeki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Mutluyakalı, sürücü hatalarının mümkün olduğunca azaltılması ve güvenli bir trafik ortamının oluşturulmasının temel hedef olması gerektiğinin altını çizdi.

Ölümlü trafik kazalarında yıllara göre dağılım şöyle:

2011 yılı: 42 kişi

2012 yılı: 24 kişi

2013 yılı: 49 kişi

2014 yılı: 29 kişi

2015 yılı: 28 kişi

2016 yılı: 36 kişi

2017 yılı: 37 kişi

2018 yılı: 24 kişi

2019 yılı: 29 kişi

2020 yılı: 27 kişi

2021 yılı 33 kişi

2022 yılı: 21 kişi

2023 yılı: 48 kişi

2024 yılı: 50 kişi

2025 yılı: 42 kişi

2026 yılı: 37 kişi (12 Kasım’a kadar olan sürede)

TOPLAM: 556 ÖLÜM!

FOTOĞRAFLAR: AHMET İKİDERELİ