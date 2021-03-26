Ülkedeki ‘izinsiz’ zanlılar, bıçaklı kavgaya tutuştu, cezaevini gitti

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Başkent Pansiyon’da medyana gelen yaralama olayıyla ilgili tutuklanan D.G.W ile ülkede izinsiz yaşayan ve aynı olayda gözaltına alınan V.S dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Erdelhun zanlı D.G.W’nin 23 Mart 2021 tarihinde Başkent Pansiyonu’nda yemek pişirme konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde ayni pansiyonda kalan V. S’nin yüzüne yumruk atarak darp ettikten sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ensesine 3 kez, sırtının orta kısmına iki kez, sol omuz kısmına bir kez sokarak yaraladığını söyledi.

Polis memuru, V.S’nin aynı gün 112 hızır servisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini, hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının ayni gün tespit edilerek, tasarrufunda bulunan ekmek bıçağının emare alındığını, yapılan muhaceret kontrolünde 27.4.2020 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, olayda yaralanan V.S’nin de 30 Eylül 2020 yılından beridir ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, her iki zanlının da ülkede yasal statüleri olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, her iki zanlının da bir ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.