Ülkede ‘kaçak’ yaşadığı tespit edildi, tutuklandı

Ülkemizde kaçak olarak ikamet ettiği belirlenen zanlı B.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ali Gencer, zanlı B.K’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet etme suçuyla tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 23 Ağustos’ta Adli Şube’ye geldiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde 19 Eylül 2020 tarihinden beri adada izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Zanlının yaptığı şikâyet üzerine İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Dairesi’nde de soruşturma yapıldığını anlatan polis, B.K’nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.