Ülkede ‘izinsiz’ tespit edildiler, çalıştıkları yer araştırılıyor

Ülkede izinsiz bulunduklarının tespit edilmesi üzerine Lefkoşa’da tutuklanan zanlılar F.J.C., ve A.L.H., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Günay Çorba, zanlıların “KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçundan tutuklu olduğunu söyledi.

Çorba, Gönyeli’de 20 Nisan tarihinde, Bakanlar Kurulu’nun Covid- 19 hastalığı kapsamında almış olduğu kararlara aykırı hareket ettiğini belirterek, tutuklanan zanlıların muhaceret izinleri hakkında da araştırma yapıldığını kaydetti.

Yapılan araştırmalarda zanlı F.J.C.’nin 30 Eylül 2018 tarihinden itibaren, zanlı A.L.H.’nin ise 18 Ekim 2013 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığının anlaşıldığını dile getiren Çorba, soruşturmanın tamamlanmış olması nedeniyle zanlıların Mahkemenin uygun göreceği bir süreyle Merkezi Cezaevi’nde beklemesini talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların ülkede uzun bir müddet ikamet izinsiz olarak kaldığını bu süre içerisinde çalıştıkları yerlerin araştırılması gerektiğini dile getirirken, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyecek bir süreyle Merkezi Cezaevi’nde beklemesine emir verdi.