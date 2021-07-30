“Ülkede ikamet izinsiz”

Lefkoşa’da ev arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı U. J. O. bugün teminat amaçlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlının yasal statüsü olmadığı belirtilirken, mahkeme bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, konuyla ilgili bilgi verdi. Polis, meselenin Yaralama, Ciddi Darp ve İkamet izinsiz suçları ile methaldar olduğunu belirtti. Polis, 26 Temmuz tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı adresinde sakin zanlı U. J. O.’nun, aynı ikametgahta sakin ev arkadaşı Izechucwu Pascal Anune’yi, Pascal'ın evden ayrılıp yeni bir ev kiralaması gerektiği konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu konu şahsı yaraladığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak bir tanık ifadesi alınarak bir de gönüllü ifade temin edildiğini ve ifadelerin teyit ile tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.