“Ülke turizmine bir darbe daha”

► Türkiye Cumhuriyeti Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun (BDK) Türkiye’den yurt dışına gerçekleşecek seyahatlerde; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin yapılacak harcamaların taksitlendirilmesine son verdi.

Serap ŞAHİN

Türkiye Cumhuriyeti Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun (BDK) aldığı karara göre, Türkiye’den yurt dışına gerçekleşecek seyahatlerde; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin yapılacak harcamaların taksitlendirilmesine son verdi.

Yani Kıbrıs’ın kuzeyinde tatil yapmak veya adaya gelmek için, adada konaklamak dâhil taksitle yapılacak olan hizmet alımlarında taksitlendirme sayısı da sona erdi.

Ülke turizmini ciddi derecede etkileyecek olan yeni kararla ilgili Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) YENİDÜZEN’e konuştu.

BDK’nın almış olduğu kararın yanlışlıkla alınmış bir karar olduğuna işaret eden birlikler, bu kararın Türk Lira’sını korumak için alınmış bir karar olduğunu belirtti. Gereken girişimlerin yapıldığını belirten birlikler, alınan bu kararın mantığa aykırı olduğunu belirtti.

Alınan kararın ülke turizmini olumsuz yönde etkileyeceğine işaret eden birlikler, uçak maliyetlerinde düşüş beklerken böylesine bir kararın turizme darbe olduğunu vurguladı.

Turizm sektörü ne dedi?

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner:

"Turizmi ciddi anlamda etkileyecek, mantığa aykırı bir karar"

KTOB Başkanı dimağ Çağıner, BDK’nın TL’yi korumak için böyle bir karar aldığına dikkat çekerek “Kredi kartı taksitini kullanarak döviz borçlanmasının önüne geçmek isteniyor” dedi. Dövize olan talebi bir nebze azaltmak amacıyla alınmış bir karar olduğuna işaret eden Çağıner, “BDK yurtdışı olarak algıladığı her şeyi dövizle işlem gördüğünü düşünüyor. Ancak dünyada TL kullanan tek yurtdışı ülkesi de biziz. Aslında şehven alınmış bir karardır” şeklinde konuştu.

Kararla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği’ne gerekli girişimlerin yapıldığını belirten Çağıner, “Konuyu ivedi bir şekilde gerekli mercilere bildirdiler. Önümüzdeki saatlerde konuyla ilgili olarak düzeltme kararı alacağına inancımız tamdır” dedi.

Çağıner, turizmi ciddi anlamda etkileyecek olan aksi bir kararın alınmasının mantığa aykırı olduğuna vurgu yaparak “Yanlışlıkla alınan bir karar. Yapılan destekleri düşünürsek niyetlerinin de bu olmadığından eminim” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun:

“Gelen turist sayısını azaltacak bir karar”

Alınan kararın turizmi olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çeken KITSAB Başkanı Orhan Tolun, “Gelen turist sayısını azaltacak bir karar” dedi.

Alınan karara yönelik ilgili bakanlığın herhangi bir açıklama yapmamasının da üzücü olduğunu ifade eden Tolun, “Bu şu demektir. Artık insanlar kredi kartı ile tatile çıkamayacak. Uçak biletini kredi kartıyla ödeyemedikten sonra Kıbrıs’a gelmez, yurtiçinde gezer” şeklinde konuştu.

Gelen yolcu sayısında azalma olacağına vurgu yapan Tolun, öğrencilerin ailelerinin bile gelemeyeceğini belirterek, pandemiden sonra ayağa kalkamayan turizm sektörünü yaralayacağını belirtti.

Tolun, uçak maliyetlerinde düşüş beklenirken, BDK’nın almış olduğu bu kararın sektöre darbe olduğuna vurgu yaparak, “Sektörü düşünen yok, halkı düşünen yok. Yurtdışında reklamımız yok. Türkiye turizm bakanlığı bizim reklamımızı yapıyor. Durum içler acısı. Turist sayısında 2019’daki oranı yakalayamadık. Acentelerin rehberlerin durumu içler acısı” şeklinde konuştu.