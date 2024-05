UKÜ GSTMF mezunu Öznur Pınar Çer “Europe 40 under 40” ödülünün sahibi oldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) 2014 yılı mezunu Öznur Pınar Çer "Europe 40 under 40" ödülünün sahibi oldu.

Avrupa'daki 40 yaşın altındaki en başarılı 40 mimarın ve tasarımcının belirlendiği "Europe 40 under 40" ödülünün sahibi UKÜ GSTMF mezunu Öznur Pınar Çer, aynı zamanda MASK Architects'in kurucusu, kurucu ortağı ve baş mimarıdır.

The Chicago Athenaeum Mimarlık Müzesi ve Avrupa Mimarlık Sanat Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi tarafından dünya mimarisi ve tasarımının yakın geleceğine ışık tutacak yeni jenerasyonu teşvik etmek amacıyla her yıl Avrupa ülkelerindeki en başarılı genç mimar, peyzaj mimarı, iç mimar ve tasarımcılara yönelik düzenlenen "Europe 40 under 40", Avrupa'nın en yetenekli genç mimarlarını ve tasarımcılarını seçiyor.

UKÜ GSTMF Dekanı Prof. Dr. Cemil Atakara, Öznur Pınar Çer'in "Europe 40 under 40" ödülüne layık görülmesinden büyük bir gurur duyduklarını belirterek, “Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın uluslararası alanda tanınması, fakültemizin kalitesinin ve eğitim anlayışımızın bir yansımasıdır. Bu tür başarılar, fakülte olarak bizlere ilham veriyor ve gelecek nesillerin de benzer başarıları hedeflemesi için motivasyon sağlıyor” ifadesini kullandı.

UKÜ mezunu Çer’in başarısının üniversitenin eğitim kalitesi ve mezunlarının sektördeki başarılarıyla da doğrudan ilişkili olduğunu aktaran Atakara, “GSTMF öğrencilere sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda onları yenilikçi düşünmeye teşvik eder ve sektörde öncü olmaları için gerekli becerileri kazandırır. Öğrencilerimizin bu tür uluslararası başarıları, fakültemizin ve üniversitemizin vizyon ve misyonunu destekleyen somut bir kanıttır” dedi.

Atakara, özelde GSTMF öğrencilerinin genelde ise fakültelerinin uluslararası platformlarda elde ettikleri ödüllü başarılarının önemini işaret ederek, “Üniversitemizin ve fakültemizin uluslararası alanda daha da büyük başarılar elde etmesini umuyor ve öğrencilerimizi ileriye taşıyacak yeni fırsatlar ve başarılar için sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu.