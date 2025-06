24.Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali’nde muhteşem kapanış

Murat OBENLER

Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali, 20 yılı aşkın bir süredir dünyadan önemli klasik müzik sanatçılarını Kıbrıs’a getirerek hem saygın oda müziği konserlerini klasik müzikseverlerle buluşturan hem oda müziğini Kıbrıs'taki kültürel yaşamın ön saflarına taşıyan hem de kalite ve yeniliğe olan tavizsiz bağlılığıyla dünyanın önemli isimlerini adanın genç yetenekleriyle buluşturan Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali, bu yıl 24.kez UNESCO Dünya Mirası alanı olan The Royal Manor House of Kouklia'da ve Vakfın yazlık konser mekanı Olive Grove’de gerçekleşti.

Pharos Sanat Vakfı tarafından organize edilen uluslararası festival The Royal Manor House of Kouklia'da 27-31 Mayıs tarihlerinde 19 ünlü uluslararası müzisyenin seslendirdiği beş oda konseri ile başlarken 1 Haziran'da Pharos Sanat Vakfı'nın açık hava mekanı olan Delikipos'taki The Olive Grove'da festivalin dört solistinin Kıbrıs Gençlik Senfoni Orkestrası ile birlikte yer aldığı özel bir performansla sona erdi.

UNESCO Dünya Mirası’nda 5 gece 5 muhteşem konser

Baf ve Limasol’a yakınlığı sebebiyle o bölgede ikamet eden yerli ve yabancı müzikseverlerin daha fazla rağbet gösterdiği ve 27 Mayıs’ta başlayarak 5 gece boyunca birbirinden güzel 5 konsere sahne olan UNESCO Dünya Mirası alanı olan The Royal Manor House of Kouklia’daki gecelerde şu sanatçılar sahne aldı: Piyano: Nikita Mndoyants, Enrico Pace, Ashley Wass

Keman: Daishin Kashimoto, Kristīne Balanas, Boris Brovtsyn, Svetlin Roussev, Fabiana D'Auria

Viyola: Timothy Ridout, Diemut Poppen, David Abrahamyan, Samuel Barsegyan

Çello: Danjulo Ishizaka, Julian Steckel, Alexander Chaushian, Kontrabas: Niek de Groot

Klarnet: Paul Meyer,Korna(korno) Radovan Vlatkovic, Marimba: Ria Ideta



Dünyanın efsanevi müzisyenleri Kıbrıs’ın genç yetenekleriyle aynı sahneyi paylaştı

Festival bir kez daha Pharos Sanat Vakfı'nın açık hava mekanı olan Delikipos'taki The Olive Grove'da gerçekleşen final konseri ile kapanışı yaptı. 1 Haziran Pazar geceki konserde Festivalin dört solisti (İlk bölümde piyanoda Nikita Mndoyants ve ikinci bölümde viyolada Diemut Poppen, kemanda Boris Brovtsyn ve Svetlin Roussev) Şef Yiorgos Kountouris yönetimindeki Kıbrıs Gençlik Senfoni Orkestrası (The CyYSO) ile birlikte yer aldığı özel performans katılımcıları adeta büyüledi. Rusya,Hindistan, Avusturya,İngiltere, Mısır, Fransa,İsviçre ve İsveç Büyükelçileri, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsilen de Kıbrıs Kültür Bakan Yardımcısı Vasiliki Kassianidou’nun yanısıra yerli ve yabancı kalabalık bir müziksever kitlesi izledi. Gecede Pharos Vakfı Direktörü Garo Keheyan ve Kültür Bakan Yardımcısı Vasiliki Kassianidou birer konuşma yaptı.



Keheyan: “Sanat ve müzik, toplumu dönüştürme konusunda çok etkili güçlerdir”

Garo Keheyan yaptığı konuşmada “Temel insan değerlerinin terk edildiği, zor ve tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Diğerlerine karşı daha fazla sevgi, şefkat, saygı ve empati duymamız gerekiyor. Hannah Arendt’in “Empati kapasitemizi kaybettiğimizde barbarlığa düşüyoruz” sözünü burada hatırlatmak isterim. Sanat ve müzik, toplumu dönüştürme konusunda çok etkili güçlerdir. J.F.Kennedy de sanatın bir propaganda biçimi olmadığını, sanatın bir hakikat biçimi olduğunu ifade etmişti. Bu festivalin gerçekleşmesinde desteği olan Kıbrıs Kültür Bakan Yardımcılığı’na, sponsorlara, destekçilere ve basın sponsorlarımıza teşekkür ederken yıllardır değerli katkıları ile vakfımızı hayatta tutan sürekli destekçilerimize de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.” dedi.



Kassianidou: “Kıbrıs’ın klasik müzikteki genç yeteneklerini dünyanın önemli isimleri ile aynı sahnede görmek beni oldukça heyecanlandırdı”

Kültür Bakan Yardımcısı Vasiliki Kassianidou ise bakanlığın yıl içinde kültür-sanat etkinliklerine verdiği desteklerle adada birçok uluslararası festival veya etkinlik yapıldığını belirterek yıllardır süren Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali’ne de Kıbrıs Gençlik Senfoni Orkestrası’nın festivale dahil olması hasebiyle destek olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Kıbrıs’ın klasik müzik alanındaki genç yeteneklerini dünyanın önemli isimleri ile aynı sahnede bir arada görmenin kendisini oldukça heyecanlandırdığını vurgulayan Kassianidou, bu ortamı yaratan Pharos Sanat Vakfı’na da çok teşekkür etti.