“Üçlü görüşmeyi neden reddettiğini anlamıyorum”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar'ın, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Holguin’in üçlü görüşme teklifini neden reddettiğini "anlayamadığını" söyledi.

“Konuşmazsak Kıbrıs sorununun çözüm ihtimalinin olup olmadığını nasıl göreceğiz?” diyen Hristodulidis, “Neden sadece konuşmak istemediğini anlayamıyorum, ancak Holguin'in çalışmalarına ve bu çabamızda bize yardımcı olmaya çalışan herkese duyduğum saygıdan dolayı gelişmelere önyargıyla yaklaşmak istemediğimi tekrar edeceğim” ifadelerini kullandı.

"Tatar adına konuşmayacağını" söyleyen Hristodulidis, "diplomasinin çalışmasına izin vereceğini ve olumlu sonuçlar olacağını umduğunu" söyledi.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile önümüzdeki günlerde gerçekleşecek görüşmeye de değinen Hristodulidis, Kıbrıs'ın bu tür toplantılara "her zaman özel ilgisi olduğunu" söyledi.

"Kıbrıs sorunu elbette tartışılacak konular arasında yer alacak ve Miçotakis tarafından bazı mesajlar verilecek" diyen Hristodulidis, Erdoğan'ın Kıbrıs meselesine ilişkin niyetinin ne olduğunu "bilmediğini" söyledi.