"Üç terfiye izin verin, Tilki ve Harutoğlu'nu görevden alalım"

Ertuğrul SENOVA

Ünal Üstel'e bağlı KIB-TEK Yönetim Kurulu, grevine devam eden EL-SEN'e, "üç terfiye izin verin, karşılığında KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi Barış Tilki ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Şube Amiri Mustafa Harutoğlu'nu görevden alalım" teklifi sundu.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre EL-SEN'in greve gitmesine neden olan iş güvenliği ve liyakata aykırı terfi atamaları konusunu gündeme dahi getirmeyen yönetimin bu teklifi, sendika tarafından reddedildi.

Geri adım atmayan EL-SEN Yönetimi, şartları eksiksiz yerine getirilene kadar grev ve eylemlerine devam etme kararı aldı.

​Sendika; çalışanlara derhal iş güvenliği teçhizatının temin edilmesini, seçim yasaklarına kadar sınavsız istihdam ile terfilerin durdurulmasını, Ahmet Karagözlü isimli gazeteciye saldıran Personel Şube Amiri Harutoğlu ile KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Barış Tilki'nin görevden alınmasını içeren yazılı bir taahhüt talep etmişti.