Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. "Üç terfiye izin verin, Tilki ve Harutoğlu'nu görevden alalım"
"Üç terfiye izin verin, Tilki ve Harutoğlu'nu görevden alalım"

"Üç terfiye izin verin, Tilki ve Harutoğlu'nu görevden alalım"

Ünal Üstel'e bağlı KIB-TEK Yönetim Kurulu, grevine devam eden EL-SEN'e, "üç terfiye izin verin, karşılığında KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi Barış Tilki ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Şube Amiri Mustafa Harutoğlu'nu görevden alalım" teklifi sundu.

A+A-

Ertuğrul SENOVA

Ünal Üstel'e bağlı KIB-TEK Yönetim Kurulu, grevine devam eden EL-SEN'e, "üç terfiye izin verin, karşılığında KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi Barış Tilki ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Şube Amiri Mustafa Harutoğlu'nu görevden alalım" teklifi sundu.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre EL-SEN'in greve gitmesine neden olan iş güvenliği ve liyakata aykırı terfi atamaları konusunu gündeme dahi getirmeyen yönetimin bu teklifi, sendika tarafından reddedildi.
Geri adım atmayan EL-SEN Yönetimi, şartları eksiksiz yerine getirilene kadar grev ve eylemlerine devam etme kararı aldı.

​Sendika; çalışanlara derhal iş güvenliği teçhizatının temin edilmesini, seçim yasaklarına kadar sınavsız istihdam ile terfilerin durdurulmasını, Ahmet Karagözlü isimli gazeteciye saldıran Personel Şube Amiri Harutoğlu ile KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Barış Tilki'nin görevden alınmasını içeren yazılı bir taahhüt talep etmişti.

Bu haber toplam 1047 defa okunmuştur