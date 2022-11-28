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Üç gün yağmur bekleniyor

Üç gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren üç gün yağmur beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren üç gün yağmur beklendiğini duyurdu.

Dairenin 5 Aralık’a kadar olan tahminlerine göre, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak, çarşamba, perşembe yer yer sağanak yağmur bekleniyor; diğer günlerde ise hava parçalı bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında olacak, rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, salı kuvvetli ve fırtınamsı esecek.

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