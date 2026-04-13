Üç farklı bölgede yangın

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam eden inşaat alanında izolasyon malzemesinin alevlenmesiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında izolasyon malzemeleri, kalıp tahtalar, klima dış ünitesi ve balkon korkulukları zarar gördü.

Mangaldaki kıvılcımlar yangın çıkardı

Zeytinlik’te evin balkonunda dün saat 18.30 sıralarında mangaldan çıkan kıvılcımların balkondaki çöplerin üzerine düşmesiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balkon camın kırıldığı yangında, cam korkuluklar çatladı ve duvarlar islendi.

Market deposunda yangın

Öte yandan bu sabahın saat 05.30 sıralarında, Gemikonağı’nda bir marketin deposunda, elektrik kutusundaki kısa devrenin alevlenmesiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında elektrik kutusundaki kablo ve sigortalarla muhtelif sayıda bakliyat, alkollü içki ve tuvalet kâğıdı yanarak zarar gördü, duvarlar islendi.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.