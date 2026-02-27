Kıbrıs’taki yeni geçiş noktaları tartışması yeniden ısınırken, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yaptı.

Medya üzerinden polemiğe girmek istemediklerini vurgulayan Erhürman, dört geçiş noktası konusunda aylardır yürütülen temasları ve Rum liderliğiyle yaşanan görüş ayrılıklarını madde madde anlattı.

Özellikle Kiracıköy–Eylence yolu konusunda ortaya koydukları alternatiflerin her defasında reddedildiğini söyleyen Erhürman, yeni geçiş noktalarını gündeme getirmenin “pişmiş aşa su katmak” anlamına geldiğini ifade etti.

Erhürman: “Kiracıköy–Eylence için tazminatı TMK ile ödemeyi önerdik, kabul edilmedi”

Erhürman, göreve geldiğinde önünde New York’ta daha önce ele alınmış, dört yeni geçiş noktasını içeren bir harita bulunduğunu belirtti. Bu noktaların Akıncılar (Luricina), Haspolat, Kiracıköy ve Eylence olduğunu kaydetti.

Haspolat ve Akıncılar geçişlerinin hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar açısından fayda sağlayacağını vurgulayan Erhürman, özellikle Metehan’daki yoğunluk dikkate alındığında Lefkoşa için ikinci bir geçiş noktasının rahatlama yaratacağını söyledi. Haspolat’ın yalnızca Kıbrıslı Türklere yarayacağı yönündeki değerlendirmelerin “anlaşılır bir gerekçesi olmadığını” ifade etti.

Kiracıköy–Eylence yolunun ise Larnaka–Lefkoşa hattında seyahat edecek Kıbrıslı Rumlar açısından ihtiyaç olduğunu belirten Erhürman, bunun kendileri açısından bir ret nedeni olmadığını kaydetti: “Kıbrıslı Rumların günlük hayatlarının kolaylaşmasından rahatsız olmayız, bilakis mutlu oluruz” dedi.

Üç ayrı öneri, üç ret

Erhürman, söz konusu geçiş için çeşitli dönemlerde çözüm önerileri sunduklarını anlattı.

Kuzeyde, maliyeti Türk tarafınca karşılanmak üzere Eylence’ye kadar yeni yol yapılmasını önerdiklerini, bunun Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis tarafından “güvenlik” gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.

Ara bölgenin daralan kısmından güneye geçilmesi ve Eylence’ye kadar uzanan yolun AB finansmanıyla yapılmasını önerdiklerini, AB yetkililerinin buna olumlu yaklaştığını ancak Kıbrıs Rum liderliğinin bunu da kabul etmediğini belirtti.

Kuzeyde yapılacak yol güzergâhında eski Kıbrıslı Rum malları bulunduğu ve kamulaştırma sorunu yaşanacağı iddiası üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla tazminat ödenebileceğini teklif ettiklerini, bunun da kabul görmediğini açıkladı.

Erhürman, buna rağmen Kıbrıs Rum tarafının başlangıçtaki pozisyonuna dönerek yolun yalnızca ara bölgeden geçmesi halinde kabul edileceğini bildirdiğini söyledi. Ara bölgeden geçişin trafik, denetim ve müdahale açısından zorluklar barındırdığına dikkat çeken Erhürman, mesafe farkının ise “ihmal edilebilir düzeyde” olduğunu ifade etti.

Dört geçiş noktası konusunda dört aydır çalışıldığını hatırlatan Erhürman, şimdi yeni geçiş noktalarının gündeme getirilmesini “işi olmaz noktaya sürüklemek” olarak niteledi.

Medya üzerinden tartışma yürütmeme konusundaki hassasiyetini yineleyen Erhürman, buna rağmen kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduğunu belirtti. “Samimiyetle, sabırla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diyen Erhürman, manipülasyon ya da suçlama dili kullanmayacaklarını, ancak gerekli gördükçe bilgilendirme yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.