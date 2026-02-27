Münür Özdiren: Toplum önünde hesap vermekten kurtulamayacaklar

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Münür Özdiren, Fiber Optik Protokolü’nün Meclis’te onaylanması ardından hükümeti ve hükümete mensup milletvekillerinin yaptıkları açıklamaları eleştirdi.

Özdiren, milletvekillerinin açıklamalarını “samimiyetten uzak" olarak nitelendirdi.

Özdiren yaptığı yazılı açıklamada, yasaya onay veren bazı milletvekillerinin sonradan yaptıkları açıklamalarla “günah çıkarmaya çalıştığını” savunarak, “Toplum önünde hesap vermekten kurtulamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi’nin, hükümetin ömrünü uzatmak amacıyla hukuk dışı yolları kullandığını iddia eden Özdiren, kamuoyuna yansıyan rüşvet iddialarına ilişkin savcılık ve polisi göreve çağırardı. Özdiren, gerekli soruşturmanın yapılmasını talep etti.