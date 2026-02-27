İçişleri Bakanlığı, Göç Yönetimi personeline takdir belgesi verdi

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, göç yönetiminin yalnızca idari bir süreç olmadığını, kamu düzeni, güvenlik ve insan odaklı hizmet anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Oğuz, ilçe kaymakamlıkları bünyesinde görev yapan personelin sahada yürüttüğü titiz çalışmaların, sürecin sağlıklı ve etkin şekilde ilerlemesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Mobil denetim araçlarında aktif görev yapan ve 6 ilçeye bağlı kaymakamlık müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin göç yönetiminde sahadaki etkinliği artırdığına dikkat çeken Oğuz, müfettişlere takdir belgelerini takdim etti.

Törene, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, Muhaceret Dairesi Müdürü Erkan Baştaş, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Girne Kaymakamı Zerin Gürler ve Göç Yönetim Merkezi yetkilileri katıldı.

Oğuz, artan iş yüküne rağmen mevzuata uygun, hızlı ve çözüm odaklı hizmet sunan personelin gösterdiği sorumluluk bilincinin takdire şayan olduğunu belirterek, Göç Yönetim Merkezi ile kaymakamlıklar arasındaki güçlü koordinasyonun kurumsal kapasiteyi güçlendirdiğini ve vatandaş memnuniyetini artırdığını kaydetti.

Takdir belgelerinin, kamu hizmetinde fedakârca görev yapan personel için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Oğuz, İçişleri Bakanlığı’nın etkin, planlı ve sürdürülebilir göç yönetimi hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.