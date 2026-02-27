“Üzerinde anlaşmaya varılan dört barikatın açılması için hazırız”

“Philenews” haber sitesine göre, Güney Lefkoşa’da düzenlenen "Battlefield Redefined (Savaş Alanı Yeniden Tanımlandı)" Konferansı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Haralambos Pruncos’un Kaymaklı’da barikat açılması önerisinin sorulması üzerine, bu konuda bilgilendirildiğini ve meselenin, sadece Kıbrıslı Türklere hizmet edecek bir barikat açmak olmadığını söyledi.

Hristodulidis, Kaymaklı ve Haspolat’ta barikat açılmasına hazır olduklarını, ancak aynı zamanda Athienu (Kiracıköy), Aglantzia (Eylence) veya “Kokkina”daki (Erenköy) barikatların da Rumların yararlanabilmesi için açılması gerektiğini vurguladı.

Esas meselenin tüm Kıbrıs halkının günlük hayatını kolaylaştırmak olduğunun altını çizen Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de yer aldığı genişletilmiş konferansta, üzerinde anlaşmaya varılan dört barikatın açılması için hazır olduklarını ve tüm Kıbrıs halkı için karşılıklı bir memnuniyet olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Hristodulidis, Kermiya barikatında birçok önlem aldıklarını ifade ederek, burada üçüncü bir şeridin açıldığını ve bu şeridin çok daha önce açılabileceğini dile getirdi.

Kıbrıs’ın güneyinde barikat bölgesinde inşaat çalışmalarının tamamlandığını anımsatan Hristodulidis, ara bölgedeki inşaat çalışmalarını yapmayı teklif ettiklerini, ancak bunun kabul edilmediğini ve Birleşmiş Milletlerin (BM) projeyi devralması nedeniyle gecikme yaşandığını söyledi.

Hristodulidis, Kermiya barikatına personel takviyesi yapıldığını ve böylelikle yaşanan zorlukların üstesinden gelinebileceğini kaydetti.

Brarikatlar konusunda belediye makamları tarafından öneriler yapılabileceğini belirten Hristodulidis, Lefkoşa (Rum), Kiracıköy ve “Poli Hrisofu” Belediye Başkanları ile Aşağı Pirgo Muhtarı tarafından önerilerde bulunulduğunu; Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin de yapılan tüm önerileri değerlendirdiğini söyledi.