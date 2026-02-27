Koopbank ile KTTB arasında iş birliği protokolü…

Koopbank ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) arasında, birlik üyesi hekimlere ve sağlık hizmeti alacak Koopbank müşterisi hastalara yönelik çeşitli avantajlar sunmayı amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Koopbank Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen imza törenine, Koopbank Genel Müdür Yardımcısı Öztan Güröz, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erdem Beyoğlu, Koopbank Pazarlama Müdürü Sadun Aytaçoğlu ve Koopbank Pazarlama Bölüm Yönetmeni Talat Ilgar katıldı.

Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklâm Biriminden verilen bilgiye göre, protokol kapsamında, KTTB’ye üye hekimlerin bankacılık hizmetlerinden daha avantajlı koşullarda yararlanabilmelerine olanak sağlanacak, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden faydalanan hastalara yönelik çeşitli finansal kolaylıklar ve destekleyici uygulamalar hayata geçirilecek.

Bankadan yapılan açıklamada, “Koopbank, toplumun farklı kesimlerine yönelik çözüm odaklı finansal ürün ve hizmetler geliştirme vizyonu doğrultusunda, sağlık sektörünün önemli paydaşlarından biri olan KTTB ile gerçekleştirdiği bu iş birliğini büyük bir memnuniyetle karşılamaktadır. Bu protokolle hem hekimlerin mesleki faaliyetlerini desteklemek hem de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak finansal çözümler sunmak amaçlanmaktadır… Bu iş birliği, sağlık sektörüne ve topluma değer katacak yeni projelerin de önünü açacak önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verildi.