“Her şeyi ben yaptım” dedi, eşi cezaevine gönderildi

Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” soruşturması kapsamında Aralık 2025’te 34 kişinin tutuklandığı meseleyle bağlantılı olarak evli bir çift daha tutuklandı. Zanlı K.A.’nın Yenicami muhtarına 300 dolar karşılığında sahte ikametgâh ve kira sözleşmesi temin ettiği, bu belgeleri Vergi Dairesi’ne onaylatıp Muhaceret Şubesi’nde kullandığı ortaya çıktı. K.A. teminata bağlanırken, “Eşimin hiçbir şeyden haberi yok, her şeyi ben yaptım” dediği T.A. ise cezaevine gönderildi.

“300 dolar karşılığı sahte ikametgah”

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar K.A. ve T.A. Tazegül Akman mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Koray Sözer, olguları aktardı.

Polis, Aralık 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında 34 kişinin tutuklanıp, teminata bağlandığını mahkemeye anımsattı. Polis, mahkeme huzurundaki zanlıların da bu mesela kapsamında tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı K.A.’nın 26 Şubat 2026 tarihinde eşi T.A.’nın muhaceret durumunu sormak için Girne Muhaceret Şubesi’ne gittiğini, yapılan kontrolde zanlıların Yenicami Mahallesindeki bir adreste ikamet ettiklerinin görüldüğünü kaydetti. Polis, yapılan soruşturmada zanlı K.A.’nın Yenicami Mahallesi Muhtarı S.M. ve A.Y.O’nun 300 dolar vererek, sahte ikametgâh ve kira sözleşmesi temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlıların sahte evrakları Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldıktan sonra sahte ikamet belgeleriyle Muhaceret Şubesi’nde tedavüle sürdüklerini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, K.A.’nın çalışma izni olduğunu, eşinin ise izin almak için giriş-çıkış yapması gerektiğini ve sadece 5 günü kaldığını belirterek, teminat talep etti.

Savcı Şayan Ergülen, zanlı K.A.’nın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Savcı, zanlı T.A.’nın

giriş-çıkış yapması gerektiğini, teminatla serbest kalsa da yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle bu işlemini yapamayacağını ve oturma izni almayacağını belirterek, 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

“Eşimin hiçbir şeyden haberi yok, her şeyi ben yaptım”

Mahkemede söz alan zanlı K.A., Girne’de oturduklarını ancak ev sahibinin Almanya’da olmasından dolayı kira sözleşmesini uzatamadıklarını belirterek, “Eşimin hiçbir şeyden haberi yok. Her şeyi ben yaptım” dedi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlı K.A.’nın 30 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 900 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç Gazi ayrıca zanlı T.A.’nın ise davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.