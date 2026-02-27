DAÜ-KAM öncülüğünde Mağusa Ansiklopedisi Çalıştayı gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM), Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde “Gazimağusa Ansiklopedisi Çalıştayı” gerçekleştirdi. Çalıştay, 27 Şubat 2026 Cuma günü, saat 10.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlendi. Gazimağusa’nın tarihi, kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik değerlerinin bilimsel bir yaklaşımla kayıt altına alınmasını amaçlayan proje ile kente ilişkin kapsamlı ve referans niteliğinde bir kaynak oluşturulması hedefleniyor.

Söz konusu çalıştayda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milletvekilleri Resmiye Canaltay ve Teberrüken Uluçay, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Sivil Savunma Teşkilatı Gazimağusa Bölge Müdürü Atilla Sabri Samur, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ-KAM Yönetim Kurulu Üyeleri ve projeye katkıda bulunabilecek katılımcılar yer aldı.

Çalıştay, DAÜ-KAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. İşçioğlu konuşmasında, Gazimağusa’nın güçlü bir tarihsel ve kültürel birikime sahip olduğunu vurgulayarak, kentin belleğinin korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Gazimağusa’nın yalnızca tarihi yapılarıyla değil, yaşanmışlıkları ve biriktirdiği değerlerle de özel bir kent olduğunu belirten Prof. Dr. İşçioğlu, ansiklopedi projesinin bu birikimi bilimsel çerçevede kalıcı hale getireceğini kaydetti.

Ardından konuşan DAÜ-KAM Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Bozkurt, Gazimağusa Ansiklopedisi’nin herhangi bir ideolojik yaklaşımdan uzak, tamamen bilimsel ilkelere dayalı olarak hazırlanacağını vurguladı. Ansiklopedinin, uzmanlar tarafından kaleme alınacak maddelerle güvenilir bir başvuru kaynağı olacağını belirten Bozkurt, çalışmanın basılı formatının yanı sıra ilerleyen süreçte dijital ortama da taşınarak bilgi kirliliğinin önüne geçilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, projenin yalnızca Gazimağusa için değil, diğer belediyelere de örnek teşkil edecek öncü bir çalışma olacağını dile getirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ise konuşmasında, Gazimağusa’nın ülke ekonomisi ve kültürel yaşamı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kentin liman kenti kimliği, köklü eğitim kurumları ve yakın tarihine ilişkin zengin birikimi bulunduğunu belirten Dr. Uluçay, bu değerlerin kayıt altına alınmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Belediye olarak kentin belleğini korumaya yönelik her türlü akademik ve kültürel çalışmaya destek verdiklerini ifade eden Dr. Uluçay, üniversite-belediye iş birliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı konuşmada, üniversitelerin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra topluma karşı önemli sorumlulukları bulunduğunu belirtti. Gazimağusa’ya değer katacak her çalışmanın üniversite için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, Gazimağusa Ansiklopedisi Projesi’nin kentin tarihsel ve kültürel birikimini gelecek nesillere aktarma noktasında önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı. Başlatılan bu çalışmanın kararlılıkla tamamlanmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Kılıç, projeye katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay ise Gazimağusa’nın güçlü bir toplumsal hafızaya sahip olduğunu belirterek, bir kentin geçmişini korumasının geleceğini sağlıklı inşa edebilmesi açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Canaltay, kent belleğinin sistemli bir çalışma ile kayıt altına alınmasının kültürel mirasın korunmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından İsmail Bozkurt moderatörlüğünde Gazimağusa Ansiklopedisi’ne katkıda bulunmak isteyenlere söz verildi. Yazar adaylarına projenin amacı, kapsamı ve yazım kuralları hakkında bilgiler verildi. Katılımcıların madde önerileri ve katkılarıyla şekillenecek olan Gazimağusa Ansiklopedisi’nin, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak kente kalıcı bir eser kazandırması hedefleniyor.