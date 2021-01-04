UBP’den ‘komite transferi’ hamlesi

Hükümet’in Meclis Genel Kurulu’na getirdiği ve Hukuk ve Siyasi İşler, Dış İlişkiler gündeminde bulunan bir yasa tasarısını, ‘sayısal çoğunluğunun olduğu’ Ekonomi, Maliye, Bütçe Plan Komitesi gündemine sevk etme girişimi, Genel Kurul’da tartışma yarattı.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Yasa Tasarısı’nın komite değişikliğine ilişkin açıklama yapmak üzere kürsüye gelen Sunat Atun’dan açıklama istedi, ‘niyeti’ sorguladı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars “Bu usulsüzlüğü niye yapıyorsunuz” diye sordu.

Erhürman: “Sakın ha… Burası Pazar yerine döner”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İç Tüzüğe göre ilgili komite toplanıp karar almadan komite başkanının bir başka komite gündemindeki bir yasa tasarısını çekme, aktarma yetkisi olmadığını söyledi.

“İyi niyet kötü niyet tartışmasına girmiyorum” diyen Erhürman, komite sayıları yeni belirlenmişken, bir yasa tasarısını aynı gün UBP’nin üye sayısının fazla olduğu bir komiteye aktarılma isteminin, başka şeyler düşündürmesinin normal olduğunu belirtti.

“Sakın ha yasaları UBP’nin çoğunluğu bulundurduğu komitelere alma girişimi yapılmasın, burası Pazar yerine döner” diyen Erhürman, bu tasarının transferi isteminin geri alınmasını istedi.

'Hukukçuluk oyunu'

Tasarı'nın ivediliği ve transfer istemi görüşmeleri sırasında Genel Kurul'da sert tartışmalar da yaşandı. Muhalefet, yapılmak istenenin yanlış ve usulsüz olduğuna vurgu yaparken, UBP kanadı önce ısrarla tasarının ivediliğini ve transferini geri almak istemedi.

Hukuk Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe'nin yapılmak istenenin hukuki olmadığına ilişkin ifadelerini 'hukukçuluk oynamak' olarak niteledi, Hasipoğlu'nun bu sözleri tepki topladı.

Tartışmaların sonunda UBP Yasa Tasarısı'na ilişkin talebini geri aldı.