Meclis Divanı ve komite üyelikleri belirlendi

Meclis Genel Kurulu’nda Danışma Kurulu’nun oybirliği ile belirlediği Başkanlık Divanı ve Sürekli Komiteler’in üye sayılarına ilişkin kararı açıklandı.

Meclis’te yeni Başkanlık Divanı üye sayıları ve siyasi partilere düşen üyelikler de belirlendi.

Buna göre; Divan 1 Meclis Başkanı, 1 Başkan Yardımcısı, 1 idari amir ve 3 katipden oluşacak. Divan’da UBP’nin 3, CTP’nin 2, HP’nin 1 üyesi olacak.

Komitelerde siyasi part, üye sayıları şöyle:

Ekonomi, Maliye, Bütçe Plan Komitesi: 7 ÜYE

4 UBP, 2 CTP, 1 HP

Hukuk ve Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi: 6 ÜYE

UBP 3, CTP 2, HP 1

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi: 6 ÜYE

UBP 3, CTP 2, HP 1

Sayıştay Komitesi: 6 ÜYE

UBP 3, CTP 2 , HP 1

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi: 7 ÜYE

UBP 4, CTP 2, HP 2

AB Uyum Komitesi: 6 ÜYE

UBP 3, CTP 2, HP 1

KIBTEK’teki Usulsüzlükleri araştırma komitesi: 6 ÜYE

UBP 3, CTP 2, HP 1

İçtüzük Değişiklik Komitesi: 9 ÜYE

UBP 3, CTP 2, HP 1, DP 1, TDP 1, YDP 1

Meclis Başkanlığı ve Divanı seçimi de gündemde…

Meclis Başkanlığı ve Divan seçimi gündemiyle bugün saat 10.00 sıralarında toplanması beklenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 12:00’de toplanabildi.

UBP Meclis grubu toplantısı nedeniyle geciktiği öğrenilen Genel Kurul’da bugün Meclis Başkanı’nın seçilmesi bekleniyor.

Anımsanacağı üzere geçtiğimiz hafta, UBP Meclis Grubu, Meclis Başkanlığı adaylığı için oy çokluğuyla Resmiye Canaltay’ı seçmişti.

Canaltay’ın seçilmesi üzerine mevcut Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bu karara sert tepki göstermişti.