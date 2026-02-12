UBP’de 9 bölgedeki örgüt kongreleri iptal edildi

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) 9 bölgede gerçekleştirilen örgüt kongreleri, “usulsüzlük” gerekçesiyle mahkeme kararıyla iptal edildi.

Kararın ardından, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin faturasının kesilmeye çalışıldığı, haksız yere görevden alınan eski örgüt başkanları Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde toplanarak kamuoyuna açıklama yaptı.

“Bizim talebimiz, parti tüzüğüne uyulmasıdır”

Görevden alınan UBP Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Olgun, bazı eski örgüt başkanlarının açtıkları davaları kazandığını hatırlatarak, kendi davasının ise halen sürdüğünü ifade etti.

Olgun açıklamasında, “Eski örgüt başkanları davalarını kazandı, haklarını geri aldı. Benim davam ise hâlâ devam ediyor. Bizim talebimiz parti tüzüğüne uyulmasıdır. Bir partide tüzük uyulması için vardır ve bizim itirazımız da buna yöneliktir” dedi.

Görevden alınma sürecinin kabul edilebilir olmadığını belirten Olgun, tüzüğe uyulmadan yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Uzun yıllar boyunca partiye emek verdiğini vurgulayan Olgun, Cumhurbaşkanlığı seçimi dahil olmak üzere tüm seçim süreçlerinde aktif görev aldığını söyledi.

“Biz hiçbir beklenti içinde olmadan bu partiye yıllarımızı verdik. Sabah akşam demeden çalıştım, kendimi bu partiye adadım. Buna rağmen tüzüğe aykırı şekilde görevden alınmamı hak ettiğime inanmıyorum” diyen Olgun, partinin tüzüğe göre kendisini görevden alma yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Olgun, sözlerini “Ben davama devam edeceğim ve hakkımı arayacağım” ifadeleriyle tamamladı.

Görevden alınan diğer örgüt başkanları da kısa açıklamalar yaparak sürece ilişkin görüşlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelerde, partinin kendi tüzüğüne uygun davranmasının zorunlu olduğu vurgulandı.