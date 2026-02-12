Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres ile görüşmek üzere New York’a giden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, o sırada New York’ta bulunan DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs'ın güneyindeki siyasi partilerden DİSİ'nin eski Başkanı ve Rum Yönetimi Milletvekili Averof Neofitu’nun talebi üzerine kendisiyle bir araya geldi.

Görüşmede, güncel konular ve gelişmeler ele alındı.