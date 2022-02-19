UBP Parti Meclisi / Sucuoğlu: Pazartesi Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanına sunacağız

Toplantı çıkışında açıklama yapan UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, UBP'nin hükümete hazır olduğunu belirterek "Çok olumlu ve güzel bir toplantı oldu. Pazartesi Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanına sunacağız”dedi.

Sucuoğlu, Kıbrıs sorunu ve Euro'ya geçilmesi dışında CTP ile büyük oranda uzlaştıklarını ancak bu koalisyonun olmadığını söyledi, CTP’yi eleştirdi.

“Ortaya atılan kabine iddialarının tümü yalandır” diyen Sucuoğlu, henüz kendisinin dahi son kararı vermediğini, hem hizmet hem de dengeler temelinde bir seçim yapacağını söyledi.

Sucuoğlu, yeni hükümet daha göreve başlamadan erken seçim söylemlerinin ya da hükümete ömür biçmenin çok yanlış olduğunu belirterek, hükumete destek verilmesini istedi, “CTP elini taşın altına koymuş olsaydı farklı olacaktı, Kıbrıs meselesi bu meselede bu aşamada belirleyici olmamalıydı” dedi.