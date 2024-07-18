“UBP Kurultayına yönelik 199 kişi kamuya istihdam ediliyor”

KTAMS, UBP kurultayına yönelik 199 kişinin kamuya “geçici işçi” olarak istihdam edilmesi için Başbakanlık tarafından çalışma başlatıldığını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın imzasını taşıyan açıklamada, “Sendikamız, siyasi parti kurultayları için kamu kaynaklarının fütursuzca harcanması, kamuda liyakatin alaşağı edilmesi, adalet ve fırsat eşitliğine aykırı kararlar üretilmesine karşı her zaman olduğu gibi her türlü demokratik ve hukuki eylem hakkını kullanacaktır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UBP parti kurultayına yönelik avantaj sağlamak adına, siyasi merciler aracılığıyla 199 kişinin Kamu Görevine Geçici İşçi olarak istihdam edilmesi için çalışmaların Başbakanlık tarafından başlatıldığını ve Maliye Bakanlığından yetki alındığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Açıkça anlaşılıyor ki, özel sektörün insanca yaşamla bağdaşmayan çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik hiçbir icraatta bulunmayan ve işsizlikle mücadele için herhangi bir politika üretmeyen Hükümet edenler, Kamu Görevine ‘arka kapıdan istihdamı’ siyasi emelleri için bir örgütlenme modeli olarak benimsemiştir.

Sınavsız, münhalsiz, liyakat ve fırsat eşitliğine aykırı olarak, geçici işçi statüsüne istihdam edilen kimi çalışanlara kamu görevlisi görevlerinin verildiği de bilinmektedir.

Binlerce üniversite mezunu genç kamu görevine istihdam edilmek için sınavlara çalışarak münhal açılmasını beklerken, yasaları uygulaması gereken Hükümet, siyasi emelleri uğruna İyi İdare Yasası’na aykırı kararlar üretmektedir.

Sendikamız, siyasi parti kurultayları için kamu kaynaklarının fütursuzca harcanması, kamuda liyakatin alaşağı edilmesi, adalet ve fırsat eşitliğine aykırı kararlar üretilmesine karşı her zaman olduğu gibi her türlü demokratik ve hukuki eylem hakkını kullanacaktır.