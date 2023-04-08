UBP kurultayı tekrarlanacak mı?

Faiz Sucuoğlu’nun genel başkanlıktan istifasının ardından Ulusal Birlik Partisi’nin 10 Eylül’de gerçekleştirdiği olağanüstü kurultayda adaylık başvurusuna herhangi bir yanıt verilmeyen ve başvurusunun “yasal olmadığı” iddia edilen UBP üyesi Sertan Tıraş’ın mahkemeye dosyaladığı davanın esası 8 Mayıs tarihinde görüşülmeye başlanıyor.

Söz konusu şaibeli olağanüstü kurultayda, Ünal Ünal partinin genel başkanı olarak görevlendirilmiş, kurultaya ilişkin “Türkiye’nin müdahalesi” iddiaları ortaya atılmıştı.

Tıraş’ın adaylık başvurusuna ise olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt verilmemiş, tüzüğe göre en az bir önceki olağan genel kurulda oy verme hakkı olan kişilerin başkanlığa aday olabileceği ifade edilerek, adaylığının “yasal olmadığı” iddia edilmişti.

Ancak Tıraş, uzun süredir UBP üyesi olduğunu, seçme ve seçilme hakkının engellendiğini öne sürüyor.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Sertan Tıraş’ın bu kapsamda açtığı davanın esası 8 Mayıs’ta görüşülmeye başlanıyor.

Tıraş’ın avukatı, UBP’nin, başkan adayı olmaya haiz olan Sertan Tıraş’ın başvurusunu dikkate almayıp, Ünal Üstel’in başkanlığını ilan etmekle, Anayasa’ya, UBP Parti Tüzüğü’ne ve Siyasi Partiler Yasası’na aykırı hareket edildiğini savunuyor.

Tıraş’ın, UBP’den üyelik kaydına ilişkin belge talep ettiği ancak bu belgelerin aradan geçen süreye karşın kendisiyle paylaşılmadığı ifade ediliyor.

Davayı Tıraş’ın kazanması halinde, Sucuoğlu’nun istifa etmiş olmasından dolayı kurultay tekrarlanacak ancak Üstel’in Başbakanlık görevi devam edecek.

Ünal Üstel, tek aday olarak katıldığı kurultaydan önceki 31 Ekim 2020 tarihli son kurultayda Faiz Sucuoğlu 2 bin 706 oy, Hasan Taçoy 2 bin 102 oy alırken, kendisi 575 oy almıştı.