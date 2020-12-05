“UBP ile hükümet kurma niyetimiz yok”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi partilerle görüşmelere devam ediyor. Tatar, ilk olarak saat 11.30’da Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i kabul etti. Özyiğit, görüşmenin ardından basın açıklaması yaparak “UBP ile hükümet kurma” niyetleri olmadığını bildirdi.

YENİDÜZEN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi partilerle görüşmelere devam ediyor. Tatar, ilk olarak saat 11.30’da Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i kabul etti. Özyiğit, görüşmenin ardından basın açıklaması yaparak “UBP ile hükümet kurma” niyetleri olmadığını bildirdi.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit şu şekilde konuştu:

“İçeride kendilerine söyledik ama dışarıda da söylemekte sorun görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanının vekâlet vermemesinin de önemli bir etkisi var. Bu doğrultuda ülkede işler maalesef aksak. Bütçe sunulamadı, sürüş ehliyetleri dâhil bir sürü sorun yaşanıyor. Hükümet kurma çalışmaları da devam ediyor. Şu ana kadar bir hükümet çıkmadı. Bu konuda artık ciddi bir çalışma yapılması lazım.

Düşünün ki 4’lü koalisyon konuşulurken bize gelen bilgiler bir UBP meselesinin sonuçlanmak üzere olduğu şeklindeydi. Şu ana kadar öyle bir bilgi yok. Oysa biz neyi bekliyorduk? Üçüncü tur görüşmesini beklemiyorduk. Açıkçası dörtlü koalisyon olmadı, UBP Genel Başkan Vekili çağırılır ve UBP-HP koalisyonu bir an önce kurulurdu. Eğer perdenin gerisinde bir takım pazarlıklar yapılıyorsa, bu halka artık daha fazla saygısızlık edilmesin. Bir uzlaşı sağlandıysa, bunlara gerek yoktur. Toplumun zamanından iki gün çalınıyor. Bir uzlaşı varsa gelirler, Sayın Cumhurbaşkanına ‘biz uzlaştık’ derler. Eğer hükümetin kurulamaması da ortaya çıkacaksa o zaman yapılması gereken de bellidir.

Belirlenecek bir tarihte erken seçim belirlenir. Toplum yeni temsilcilerini belirler onlar da meclis içerisinden yeni hükümeti oluşturur. Bu çadır tiyatrosuna dönen olaya son verilmeli diye düşünüyorum. Kimsenin toplumun zamanını ve eforunu harcamaya yetkisi olmamalı. Hükümeti kursunlar kuramazlarsa oturup ülkeyi seçime nasıl götürebiliriz diye konuşalım.”

İlk turda UBP’nin TDP’ye yaptığı ziyarette bir tavır ortaya konulduğunu ve görev yeniden UBP’ye verilirse ne olacağını soran muhabiri yanıtlayan Özyiğit, “Tavrımız aynen bakidir” şeklinde konuştu.

Müdahaleler sonucu oluşacak her şeye karşı olduklarını dile getiren Özyiğit, “Hele hele UBP kurultayına müdahale edildi. Düşünün UBP normalde bu hafta sonu kurultaya gitmesi gerekiyordu. Yasa açıktır. Onların tüzükleri de bizim parti tüzüğü gibidir. Genel Başkan görevden ayrılınca 45 gün içerisinde kurultaya gidilip bir seçim yapılması gerekirdi. Müdahale edildi. 2 aday çektirildi ancak bir türlü bir seçim yapılmadı. Bu durum demokratik teamüllere de aykırıdır.

Dörtlü görüşmeler sırasında TDP’nin dile getirdiği bazı ilkelerde olası bir hükümet kurma çalışması esnasında yeniden ısrarcı olunup olunmayacağını soran muhabiri yanıtlayan Özyiğit, “Birinin bizimle hükümet kurma niyeti mi var?” diye sordu.

Özyiğit şu şekilde konuştu:

“UBP ile bizim öyle bir niyetimiz yok. Ama bizim ilkelerimiz şuna ya da buna göre değildir. Bizim ilkelerimiz bakidir. Kaldı ki o ilkelerle ilgili, o dönemde maalesef bir manipülasyon yapıldı. Bir dörtlü koalisyon hükümetine biz onu götürürken ‘TDP’nin hassasiyetleri bunlardır. Bu konulara müstakbel ortaklar nasıl bakıyor’ diye götürdük. Onlardan aldığımız bilgileri yetkili organlarda değerlendirip, eğer öyle bir hükümet oluşacaksa, bunların hangilerini o süre içerisinde yaşama geçirebileceğimizi konuşmak içindi. O ilkeler TDP’nin baki ilkeleridir. Zaten bazıları da halkın yaşantısına direk dokunan şeylerdir.”