“Her hükümet modeline desteğimiz tam”

YENİDÜZEN

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından basın açıklamasında bulundu. Ataoğlu açıklamasında “kurulacak olan hükümet modeli ne isterse olsun, insanımız ve toplumumuz adına, memleketimizin hızlı bir şekilde hükümete kavuşup alternatiflere çare üretmesi adına desteğimizin tam olduğunu belirttik” ifadelerine yer verdi.

Ataoğlu şu şekilde konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğumuz görüşme içerisinde geçtiğimiz günler öncesinde hükümetin kurulmasına yönelik yetki alan iki değişik alternatif sonuç vermediğinden ve ülkemizin yine hükümetsiz oluşundan dolayı, bütün siyasi partilerin görüşleri alındı. Bizlerin de görüşleri alındı. Biz Demokrat Parti olarak hızlı bir şekilde görevi gerçekleştirecek arkadaşımızın hangi siyasi parti içerisinden olursa olsun, en azından hükümetin kurulmasına yönelik bir çalışma içerisinde olacak olan bir arkadaşımız olmasını isteriz. Biz DP olarak yine kurulacak olan hükümet modeli ne isterse olsun, insanımız ve toplumumuz adına, memleketimizin hızlı bir şekilde hükümete kavuşup alternatiflere çare üretmesi adına desteğimizin tam olduğunu belirttik. Umarım önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde bu hükümet oluşur ve insanımız için hayırlı olur.”