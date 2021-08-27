"5 ayda 2460 yeni yurttaş"

UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde 5 ayda 2 bin 460 kişiye KKTC yurttaşlığı verildi. Bu yurttaşlıkların 673'ü "Bakanlık onayı" ile 1787'si evlilik yoluyla yapıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy'un yurttaşlıklarla ilgili verdiği soru önergesine Başbakan ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yazılı cevapta, UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde 27 Mayıs 2021'e kadar 2460 kişinin KKTC yurttaşlığına alındığı belirtildi.

Söz konusu dönemde Bakanlar Kurulu kararıyla hiç kimseye yurttaşlık verilmediği de vurgulandı.

"3806 RAKAMINA ULAŞABİLİRİZ"

YENİDÜZEN'e konuşan Asım Akansoy: Verilerden 27 Mayıs tarihine kadar yani 5 aylık sürede, 2460 kişiye vatandaşlık verildiği görülmekle birlikte, özellikle Bakanlık onayı ile verilen 673 sayısını en az 3 ile (eş artı çocuk) çarparak değerlendirmekte yarar vardır. Yani 673’ü, en az 2019 olarak kabul edebiliriz. Buna ek olarak 1787 kişiye evlilik yolu ile verildiğini eklediğimizde 3806 rakamına ulaşabiliriz"

Mert ÖZDAĞ

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy'un yurttaşlıklarla ilgili verdiği soru önergesi Başbakan tarafından cevaplandı, UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde 27 Mayıs 2021'e kadar 2460 kişinin KKTC yurttaşlığına alındığı ortaya çıktı.

Başbakan Ersan Saner imzalı belgeye eklenen ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı’nın imzasını taşıyan ek belgede UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde 27 Mayıs 2021'e kadar "Bakanlık onayı ile" 673 kişiye, evlilik yoluyla 1787 kişiye KKTC yurttaşlığı verildiği kaydedildi.

Söz konusu dönemde Bakanlar Kurulu kararı ile hiç kimsenin yurttaş yapılmadığı da ifade edildi.

Son 5 yıldan 27 Mayıs 2021'e kadar evlilik yoluyla başvuru yapan ve vatandaş olmayı bekleyenlerin sayısının da 3923 olduğu resmi belgeye yazıldı.

2006'dan 2021'e yurttaşlık müracaat rakamlarının da bir tablo ile eklendiği İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı’nın imzasını taşıyan belgede 2006'dan 2021'e toplam 13 bin 516 kişinin müracaatının olduğu belirtildi. Ayrıca bu müracaatların 12 bin 790’ının Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, 726'sının ise diğer ülke vatandaşlarının olduğu kayda geçirildi.



Akansoy: Sürekli bilgilendirme önemli

YENİDÜZEN’e verilen bilgileri yorumlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy toplumda haklı bir hassasiyet konusu olan yeni yurttaşlık verilmesi ile ilgili İçişleri Bakanlığı’nın kamuoyunu sürekli bilgilendirmesinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Akansoy “Bilgi kirliliğinin önlenmesi ve kamuoyunda gereksiz dedikodularının önünü alabilmek bakımından, sorumlu bir icraat anlayışı ile hareket edilmelidir” diye ekledi.

Verilerin detayını irdeleyen Akansoy “Verilerden 27 Mayıs tarihine kadar yani 5 aylık sürede, 2460 kişiye vatandaşlık verildiği görülmekle birlikte, özellikle Bakanlık onayı ile verilen 673 sayısını en az 3 ile (eş artı çocuk) çarparak değerlendirmekte yarar vardır. Yani 673’ü, en az 2019 olarak kabul edebiliriz. Buna ek olarak 1787 kişiye evlilik yolu ile verildiğini eklediğimizde 3806 rakamına ulaşabiliriz” diye konuştu.

Evlilik yolu üzerinden dikkat çekisi rakamlar…

Dikkat çekici konunun evlilik yolu üzerinden verilen yurttaşlıktaki yoğunluk olduğuna vurgu yapan Akansoy yıllara göre rapora bakıldığı zaman, 5 yıl ardıl çalışma izinlinin 13516 kişi olduğunun gözlemlendiğini ifade etti.

Akansoy şöyle devam etti: “Elbette doğru sonuca ulaşmak için bu rakamı da en az 3 veya 4 ile çarpmak ve buna bekleyen evlilik yolu ile yapılan 3923 sayısını da eklemek gerekir.

Bu sayının içerisinde az da olsa başvuru hakkı olan ancak güvenlik veya sağlık raporunda sorun olan kişilerin de olduğunu unutmamak gerekir”

Akansoy, rakamların “aciliyet sinyali” verdiğine işaret edere “Bu da Yeni bir Yurttaşlık ve buna paralel Daimi İkametgah Belgesi yasasıdır. Bunun dışında varolan sorunları ve hakim yüksek hassasiyeti giderebilecek başka bir yol yoktur. Yürürlükteki yasa, Muhaceret Memuru olarak Bakana ciddi yetki vermektedir. Bunun ortadan kaldırılması ve Bakanlar Kurulu kararındaki zorunluluk halini süratle kaldıracak bir düzenleme ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.

"5 aylık sürede bu denli ciddi bir rakamın söz konusu olması kabul edilemez"

“Sayıları her nasıl değerlendirirsek değerlendirelim, 5 aylık sürede bu denli ciddi bir rakamın söz konusu olması kabul edilemez. Ve elbette, Ekim ayından hemen sonra olası bir erken seçimin gündemde olmasından dolayı, yurttaşlık verilme işlemlerinin bugünden, durdurulması zorunluluktur” diyen Asım Akansoy yorumunda şunları söyledi:

“Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesini sarsacak dolaylı ve doğrudan her türlü müdahaleye karşı çıkarken, bir diğer yandan da ülkemizde alın teri ile ve kayıtlı bir şekilde çalışan emekçilerin hangi milletten olursa olsun yaşam koşullarında iyileştirmeye gitmek ve Beyaz Kimlik kartını geliştirmek de sorumluluğumuzdur”

Tek toplantıda, 48 yeni yurttaş!