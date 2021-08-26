Tek toplantıda, 48 yeni yurttaş!
UBP- DP- YDP Bakanlar Kurulu, 23 Ağustos 2021 tarihli toplantısında 48 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verdi.
UBP- DP- YDP Bakanlar Kurulu, 23 Ağustos 2021 tarihli toplantısında 48 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verdi.
Bakanlar Kurulu’nun 23 Ağustos tarihli toplantısında onayladığı 48 yeni yurttaşlık, 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KKTC Yurttaşlığı’na alınan 48 kişi:
Cihan Özdoğan, Oktay Yıldız, Özgür Tire, Hasan Arı, Ayhan Karagöl, Serdal Dönmez, Tayyip Metin Durdu, Aykut Dede, Fatma Bülbül, Ramazan Elmacı, Eyyüp Düzdaban, Emre Ay, Merve Göçmen, Serap Dönmez, Zeliha Anmaz, Cemre Yağmur Gürdal, Railya Sharipova, Duygu Sürgülü, Sergen Şakalak, Olgaç Çelik, Onurhan Güder, Havva Erman, Ebru Yoldaş, Prof. Dr. Cumali Sabah, Sema Dolu, İsmail Aygüner, İbrahim Bülbül, Çağrı Sukgen, Sedef Koca, Mustafa Tekdaş, Ayşe Gizem Koca, Baran Akbal, Muhammed Ali Akdeniz, Ali Çarpar, Kadir Karartıcıoğlu, Funda Açıkgöz, Hatice Yağmur, Burcu Avcı, Esra Mithatova Mehmedova, Hasan Kuş, Evelina Kagarmanova, Meryem Demircan, Iurie Pletosu, Ayşenur Taşkın, Murat Bican, Rıza Narçin, Mehmet Emin Öztürk, Ayhan Hançer.