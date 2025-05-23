“UBP-DP-YDP Hükümeti yandaş istihdamıyla kamu bütçesini talan ediyor”

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), kamuda yapılan sözleşmeli ve geçici işçi istihdamlarını sert bir dille eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan KİEF Genel Başkanı Güven Bengihan, kamu kaynaklarının siyasi çıkarlar uğruna yandaşlara tahsis edildiği belirterek, bu duruma karşı mücadele edileceğini belirtti.

“Geçici Memur” istihdamını engelleyen yasa değişikliğinin 2014 yılında oy birliğiyle Meclis’ten geçtiğini hatırlatan Bengihan, “Ancak, UBP-DP-YDP Hükümeti hız kesmeden Geçici İşçi ve Sözleşmeli Personel adı altında ‘yandaş istihdamı’ yaparak kamu bütçesini siyasi çıkarları uğruna kontrolsüzce talan etmeye devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kamu kurumlarında personel eksiklikleri görmezden gelinirken, yalnızca son beş ayda 28 sözleşmeli personel ve 20 geçici işçi alındığını belirten Bengihan, “Bu, kamu bütçesinin Hükümet tarafından seçim yatırımı olarak kullanıldığının açık bir göstergesidir. Halkın vergileriyle oluşan kaynakların, kamu yararı yerine yandaşlara tahsis edilmesi kabul edilemezdir.” dedi.

Bengihan, açıklamada yüzlerce işsiz gencin sınavlara hazırlanarak kamuya girmeye çalıştığı ancak hükümetin münhal ilan etmeden arka kapıdan yaptığı sınavsız istihdamlarla İyi İdare Yasası’nı ihlal ettiğini vurguladı.

İstihdamların ihtiyaç duyulan dairelere değil, şahısların tercihine göre yapıldığını da vurgulayan Bengihan, ayrıca bu personelin bazılarının Kamu Görevlileri Yasası’na aykırı biçimde kamu görevlisi yetkileriyle donatıldığını kaydetti.

Güven Bengihan açıklamasında şu ifadelere de yer verdi.

“Bu uygulamalar, yalnızca kamu düzenini ve bütçesini değil, aynı zamanda toplumsal adalet duygusunu da tahrip etmektedir. Bizler, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu olarak; partizanca istihdama, kamu kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesine, hukukun ve adaletin çiğnenmesine karşı sesimizi yükseltmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi, bu doğrultuda da her türlü demokratik eylem hakkımızı kullanacağımızı bildiririz.”