UBP-DP-HP Koalisyonu için 'bakanlıklar' masada

23 Ocak Erken Genel Seçimleri'nin ardından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, yeni hükümetle ilgili temaslarına başladı, "UBP-DP-HP Koalisyonu" formülü öne çıktı.

UBP-DP Hükümeti'nin devamına 27 sayısı nedeniyle sıcak bakılmadığı öğrenilirken, yeni formülün, 30 milletvekiline dayalı Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Halkın Partisi Hükümeti olduğu, bu yönde ilk görüşmelerin yapıldığı ve temasların sürdüğü bilgisi Yenidüzen tarafından doğrulandı.

Öte yandan, Başbakan Faiz Sucoğlu'nun Yeniden Doğuş Partisi'nden de nabız yokladığı öğrenildi.

UBP-DP-HP Koalisyonu için Ulusal Birlik Partisi'nin her iki partiye ikişer bakanlık önerdiği de iddia ediliyor.

Demokrat Parti'nin Turizm yanı sıra Ulaştırma Bakanlığı'nı talep ettiği; Halkın Partisi'nin ise İçişleri ayrıca Çalışma Bakanlığı yanısıra Dışişleri Bakanlığı'nı da gündeme getirdiği iddialar arasında yer alıyor.

Bu iddialar herhangi siyasi bir isim tarafından resmi olarak doğrulanmadı, Yenidüzen'in ulaştığı kimi parti yetkilileri ise iddiaların "spekülasyon" olduğunu söyledi.

Ulusal Birlik Partisi'nin Maliye, İçişleri, Ulaştırma, Ekonomi, Tarım bakanlıklarını kendinde tutmayı düşündüğü de iddialar arasında yer aldı.