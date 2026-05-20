“Anketlerin tamamı CTP’yi tek başına iktidar gösteriyor”

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, yaptıkları kamuoyu araştırmalarının Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni tek başına iktidar olarak gösterdiğini söyledi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ekranlarında yayınlanan “Gündem 12” programına katılan Kişi, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CTP’nin uzun süredir 25 milletvekili sınırının üzerinde göründüğünü belirten Kişi, “26 mı, 29 mu, 30 mu? Buna süreç, izlenecek politikalar ve kadrolar karar verecek” ifadelerini kullandı.

Meclis’e girecek siyasi parti sayısına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kişi, ilk iki partinin netleştiğini savunurken, diğer partilerin baraj sınırında dalgalandığını söyledi. Küçük partilerin durumunun seçim süreci ilerledikçe daha net ortaya çıkacağını belirten Kişi, Meclis’te 3 ya da 4 partili bir yapının oluşabileceğini ifade etti.