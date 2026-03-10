CTP Milletvekili Fide Kürşat, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Kooperatif Merkez Bankası’na bağlı iştiraklerde yaşanan sorunları gündeme getirdi.

Kooperatif Merkez Bankası’na bağlı iştiraklerin KOOP-SÜT, Binboğa ve Levazım olduğunu hatırlatan Kürşat, Şubat ayında da bu konuyu Meclis gündemine taşıdıklarını söyledi. Kürşat, kooperatif çalışanlarının toplu iş sözleşmesine aykırı şekilde hayat pahalılığı ödeneğini eksik aldığını, yüzde 50 maaş ödemesi yapıldığını ve bayramlık ödeneğinin kesintili şekilde ödendiğini ifade etti.

Kooperatiflerin yanlış yönetildiğini belirten Kürşat, yapılan kesintilerin çalışanlara geri ödenmesi gerektiğini vurguladı. Kürşat, Koop-Sen’in Çalışma Bakanlığı’na yazdığı bir yazıya da dikkat çekti.

Benzer bir durumun geçen yıl da yaşandığını hatırlatan Kürşat, o dönemde iştiraklerde yapılan kesintilerin geri ödendiğini söyledi. Hükümetin ise yine “hukuk tanımaz bir şekilde” Ocak ayından itibaren maaşlarda kesintiye gittiğini belirten Kürşat, Çalışma Bakanı’nın eksik ödemelerin yapılması için gerekli yazıyı göndereceğini söylediğini ifade etti.

Üçlü kararname ile atanan kooperatif şirketler mukayyidinin sessiz kaldığını kaydeden Kürşat, “Siyasetin atadığı biridir ve bu işlere çanak tutuyor. Yok hükmünde davranıyor” dedi.

Kürşat ayrıca, Koop-Süt’te olası bir grevin yaratacağı sonuçlara da dikkat çekerek, “Bir savaş ortamındayız. Koop-Süt greve giderse hali hazırda dökülmekte olan sütler ne olacak? Çalışanlar haklarını elde etmek için ille grev mi yapmak zorundadır?” diye sordu.

Koop-Süt’ün ayakta tutulması gerektiğini vurgulayan Kürşat, buna karşın kurumun mali ve idari olarak zayıflatıldığını söyledi. Yem tedarikinde önemli bir iştirak olan Binboğa’da da çalışanların büyük özveriyle çalıştığını belirten Kürşat, “Çalışanlar gece gündüz demeden, gerektiğinde ek mesai almadan imzaladıkları protokollere uyarak bu iştirakleri ayakta tutmaya çalıştılar. Yanlış yönetimin bedelini çalışanlara ödetmeye çalışıyoruz” dedi.

İştiraklerin bağlı olduğu Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bu konudan sorumlu olduğunu belirten Kürşat, Çalışma Bakanı’nın da gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını söyledi. Kürşat, hükümetin bir an önce gerekli adımları atması gerektiğini vurgulayarak, yeni toplu iş sözleşmesinin de henüz imzalanmadığını ve kooperatiflerin hem mali hem de idari olarak güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.