Tuzluca Kavşağı trafik akışına kapatılacak
Karayolları Dairesi, Tuzluca Kavşağı’nın yarın uzun süre trafiğe kapatılacağını açıkladı.
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Karayolları Dairesi, Tuzluca Kavşağı’nın yarın uzun süre trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Açıklama şöyle:
“KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan Balalan – Yeni Erenköy Yolu yapım işi kapsamında, yarın saat 06:00 - 15:00 saatleri arasında Tuzluca Kavşağında asfalt kaplama faaliyetleri yapılacağından Tuzluca Kavşağı trafik akışına kapatılacaktır. Trafik akışı, İskele-Karpaz istikametinde Bölünmüş yolun imalatına göre sağ veya sol kesimlerinden tek taraflı çift yönlü (gidiş-geliş) olarak verilecektir.
Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”
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Etiketler : karayolları, daire, yol yapımı, TRAFİK AKIŞI