Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Tuzluca Kavşağı trafik akışına kapatılacak
Tuzluca Kavşağı trafik akışına kapatılacak

Tuzluca Kavşağı trafik akışına kapatılacak

Karayolları Dairesi, Tuzluca Kavşağı’nın yarın uzun süre trafiğe kapatılacağını açıkladı.

A+A-

 Karayolları Dairesi, Tuzluca Kavşağı’nın yarın uzun süre trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Açıklama şöyle:

“KKTC  Karayolları Master planı kapsamında bulunan Balalan  –  Yeni Erenköy Yolu yapım işi kapsamında, yarın saat 06:00 - 15:00 saatleri arasında  Tuzluca Kavşağında asfalt kaplama faaliyetleri yapılacağından Tuzluca Kavşağı trafik akışına kapatılacaktır. Trafik akışı, İskele-Karpaz istikametinde Bölünmüş yolun imalatına göre sağ veya sol kesimlerinden tek taraflı çift yönlü (gidiş-geliş) olarak verilecektir.

Bu güzergâhı  kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”

Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,