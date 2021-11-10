Tütün ve puro çeşitlerine zam

Bazı tütün çeşitlerinde 4 Kasım'da yapılan zammın ardından dün de geriye kalan tütün ve puro çeşitlerinin fiyatı yükseldi. Tütün ve puro çeşitlerine 1 TL ile 5 TL arasında zam geldi.

Tütün yanında, filtre ve kağıt çeşitlerindeki fiyatlarda da artışa gidildi. Sigara çeşitlerinin ise yakın zamanda zamlanacağı öğrenildi.

Ekmeğe %25, tütüne 1,50 TL- 3 TL arası ZAM