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Tütün ve puro çeşitlerine zam

Tütün ve puro çeşitlerine zam

Bazı tütün çeşitlerinde 4 Kasım'da yapılan zammın ardından dün de geriye kalan tütün ve puro çeşitlerinin fiyatı yükseldi.

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Bazı tütün çeşitlerinde 4 Kasım'da yapılan zammın ardından dün de geriye kalan tütün ve puro çeşitlerinin fiyatı yükseldi. Tütün ve puro çeşitlerine 1 TL ile 5 TL arasında zam geldi.

Tütün yanında, filtre ve kağıt çeşitlerindeki fiyatlarda da artışa gidildi. Sigara çeşitlerinin ise yakın zamanda zamlanacağı öğrenildi.

 

Ekmeğe %25, tütüne 1,50 TL- 3 TL arası ZAMEkmeğe %25, tütüne 1,50 TL- 3 TL arası ZAM

 

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