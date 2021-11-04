Ekmeğe %25, tütüne 1,50 TL- 3 TL arası ZAM

Zamların ardı arkası kesilmiyor… Geçtiğimiz günlerde tüp gaza yapılan okkalı zammın ardından ekmek çeşitlerine de yüzde 25 oranında zam yapılması kararı alındı.

Bazı fırınlar bu kararı bugünden itibaren uygulamaya alırken, bazılarının ise Pazartesi’nden sonra fiyatlarında değişikliğe gideceği öğrenildi.

Ekmeğin yanında bazı tütün çeşitlerinde de fiyatlar 1,50 TL ile 3 TL arasında yukarıya çekildi. Birçok sigara çeşidinin de birkaç güne kadar zamlanacağı öngörüsü paylaşıldı.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, ekmek zammıyla ilgili YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, söz konusu zam kararını doğruladı. Çıralı, “Her fırın kendi şartlarına göre ürünlerine zam yapılması kararı aldı. Bizde Çıralı Fırın olarak Pazartesi günü bu zam uygulamaya geçecek. Bazı fırınlar ise zammı bugünden itibaren uygulamaya geçti” dedi.

Bu fiyat değişikliği ile somun ekmeğin piyasadaki ortalama satışını 3 TL’den 4 TL’ye, dilimli köy ekmeği ve diyet ekmeğin fiyatının ise 9,50 TL’den 10 TL'ye yükseleceğini ifade eden Çıralı, fırından fırına değişen farklı çeşitlerde ekmek ürünlerinde yüzde 25 zam yapılacağını kaydetti.

Tütünde bazı çeşitlere zam geldi, bazılarına ise gelecek

Bazı tütün çeşitlerine ise 1,50 TL ile 3 TL arasında değişen zam yapılırken, piyasada birkaç gün içinde tüm sigara çeşitlerine benzer oranda zam yapılacağı beklentisi de doğdu.

Piyasadaki Old holborn tütünlerinde dünden itibaren 1,50 TL ile 3 TL’lik zam yapıldı.