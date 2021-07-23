Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen "Kasti Hasar, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Dehşet Yaratmak Amacı İle Silah Taşıma, Sarhoşken Silah Taşıma, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" meselesi ile ilgili olarak yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan İ.V.’nin tutuksuz yargılanmasına emir verildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren ve yaşananları anlatan polis memuru Havva Yorgancı, olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı 19 Temmuz tarihinde saat 21.20 raddelerinde Lefkoşa'da, zanlı İ. V.’nin nefesinde 178 promil alkol bulunduğu esnada, Marmara Bölgesinde bulunan A.Ç’nin ikametgâhın giriş kapısını kendisine açmadığı gerekçesi ile kasti hasara uğrattığını belirtti. Akabinde zanlının konu apartmana ait araç park yerinde bulunan A.Ç’ye ait aracını da hasara uğrattığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tespit edilerek tutuklandığını ve olay yerinde bulunan ağız uzunluğu 13 santimetre toplam uzunluğu 26 santimetre olan siyah kabzalı bıçak, konu aracın camlarını kırmakta kullanılan 2 adet taş emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yapmış olduğu hasarın 10 bin TL olduğunu kaydeden Polis, zanlının eşinin KKTC vatandaşı olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 günde bir ispati vücut etmesi, 10 Bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.