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Türkiye’deki basın sendikalarından açıklama: “Savcıları göreve çağırıyoruz, susan herkes suç ortağıdır”

Türkiye’deki basın sendikalarından açıklama: “Savcıları göreve çağırıyoruz, susan herkes suç ortağıdır”

Sedat Peker’in iddiaları karşısında Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-iş de Twitter hesaplarından açıklamalar yaptı.

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Türkiye’de “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker’in katledilen Kıbrıslı yazar-araştırmacı Kutlu Adalı cinayeti ve Türkiye’deki Uğur Mumcu cinayeti ilgili iddiaları Türkiye gündemine oturdu.

Sedat Peker’in iddiaları karşısında Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-iş de Twitter hesaplarından açıklamalar yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası paylaşımında  “#UğurMumcu ve #KutluAdalı cinayetlerine dair iddiaların soruşturulmasını istiyoruz. Şüphelilerin yargılanmasını talep ediyoruz. Savcıları göreve çağırıyoruz. Tuğla çekilsin, duvar yıkılsın!” yazdı.

DİSK Basın-iş de “Biz bu cinayetlerin faillerini hep söyledik. Hep katile katil dedik. İpekçi’nin, Mumcu’nun, Göktepe’nin, Adalı’nın, Dink’in, Anter’in katilleri aynı. Şimdi içeriden itiraf geliyor. Artık susan herkes suç ortağıdır” vurgusunda bulundu.

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