“Türkiye’de, yeni hastane ihalesi iptal edildi”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, TC Sağlık Bakanı’nın kendilerine yeni hastanenin temelinin 2022’nin ilk altı ayında atabilecek durumda olduğu bilgisini verdiğini, “ancak dövizin yükselişi, bütün dünyayı kasıp kavuran fiyat artışlarının bütün hesap ve kitabı bozduğunu” kaydetti.

Gecikme sebebinin de yeni koşullara göre yeniden fiyatlandırma, yeni fiyatlandırmaya bağlı yeniden ihaleye çıkma süreci olduğunu belirten Başbakan Sucuoğlu, fiyat farkının oldukça yüksek çıkması nedeniyle ihalenin iptal edildiğini söyledi.

“Durum iç açıcı değil, ateşten değil lavdan bir gömlek giydik”