Türkiye'de 2025 enflasyonu TÜİK'e göre %30,9 ENAG'a göre %56,1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık enflasyonunu %0,89, 2025 enflasyonunu ise %30,89 olarak açıkladı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bunları sırasıyla %2,11 ve %56,14 olarak hesapladı.

İstanbul Ticaret Odası da kentteki enflasyonu Aralık için %1,23, 2025 için de %37,68 olarak ölçmüştü.

TÜİK'in tüketici fiyat endeksi (TÜFE) harcama sepetinde en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık artışı

gıda ve alkolsüz içeceklerde %28,31,

ulaştırmada %28,44,

konutta %49,45 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,07, ulaştırmada %4,36 ve konutta %7,52 oldu.

Yıllık en yüksek artış ise %66,27 ile eğitim, %49,45 ile konut ve %34,11 ile lokanta ve otellerde görüldü.

Reuters ajansının ekonomistlerle düzenlediği bir ankette, Aralık ayı enflasyon beklentisi %0,98 ve 2025 enflasyonu beklentisi de %31 olarak ölçülmüştü.

Anadolu Ajansı da benzer bir anketinde Aralık için %0,96'lık bir beklenti ölçmüştü.

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki yüzdelik artış anlamına geliyor. TÜFE ise insanların satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçüyor.

Merkez Bankası bir yıl önce, 2025 enflasyonunun %24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etmişti. Yıl içinde ise bu tahmini birden fazla defa yükseltmek zorunda kaldı.