“Türkiye ve Kıbrıs Türk halkları arasındaki ilişkiyi bozan uygulamaları asla onaylamayacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, TDP Genel Sekreter Yardımcısı ve Mali İşler Sekreteri Evrim Hınçal'ın N82 kodu sebep gösterilerek Türkiye'ye alınmamasına tepki gösterdi, Hınçal'a destek belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy, "Türkiye ve Kıbrıs Türk halkları arasında ilişkiyi bozan bu tür uygulamaları asla onaylamayacağımızı yeniden belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Akansoy'un paylaşımı şöyle:

"TDP Genel Sekreter Yardımcısı ve Mali İşler Sekreteri sevgili Evrim Hınçal bu sabah, N82 kodu ile Türkiye’ye alınmamıştır.

Bu olay, bundan önce seyahat özgürlüğü ve Türkiye’ye girişi engellenen nice arkadaşımıza yapılan haksız ve anlamsız uygulamanın devam ettiğinin yeni bir örneğidir.

Bu konuda yapılan pek çok görüşme sonuçsuz kalmış, yaşananlar ile ilgili hiç bir yetkili sorumluluk üstlenmek istememiştir. Gelinen noktada konu ile ilgili genel geçer ifadeler dışında, ciddi ve sonuç alıcı açıklamalara ihtiyaç vardır.

Konuyu sorgulamaya ve arkadaşlarımıza sahip çıkmaya devam ederken, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkları arasında ilişkiyi bozan bu tür uygulamaları asla onaylamayacağımızı yeniden belirtmek isterim."

Evrim Hınçal da Türkiye’ye alınmadı